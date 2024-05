Félix Salgado Macedonio, quien hace campaña para repetir escaño en el Senado por Morena, aseguró que la oposición en lugar de presentar propuestas en este proceso electoral, hizo proselitismo con odio contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un recorrido por la colonia Lombardo Toledano, en Chilpancingo, el morenista aseguró que la oposición “de todo le echa la culpa” al presidente López Obrador.

“¡A ver, cómo me traen! ¿De bajada? No, no me dejo de bajada, me traen de arriba a abajo, pero no se escapa Andrés Manuel. A ver ¿cómo traen a Andrés Manuel? Y saben por qué? Por la envidia. Miren, la oposición, el PRI, PAN, PRD, MC, esta campaña, que la pudo haber aprovechado para bien, con propuestas, la hicieron con odio, con odio, con mentiras.

“Bueno, odian a Andrés Manuel, lo odian. ¿Se ha notado que lo odian? Bueno, de todo le echan la culpa”, expresó.

“Yo quisiera ver a Xóchitl (Gálvez) abrazada de Salinas. ¿No es de Salinas? ¿No es de Calderón? ¿No es de Peña Nieto? Y entonces por qué no anda con ellos. No anda con ellos porque les da vergüenza”, declaró Salgado Macedonio al mencionar que la candidata presidencial “es del PAN”.

Comentó el político guerrerense que ya falta “poquito” para las elecciones del 2 de junio: “Créanmelo, nomás estoy contando los días”.

