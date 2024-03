El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Martí Batres, esperará a que sea notificado sobre la resolución de la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), para analizar la respuesta que dará a las medidas cautelares que se dictaron en su contra, en el sentido de abstenerse de emitir comentarios y opiniones con fines políticos, aunque sostuvo que sí ha cumplido con la ley, al no llamar al voto.

“Todavía no me notifican. Cuando me notifiquen, vamos a leer qué dice la resolución, porque nos damos por enterados hasta que nos llega la notificación, y ya sobre esa base informaremos qué va a proceder”, explicó Batres en conferencia.

“Pero lo que sí puedo asegurar, es que siempre hemos cumplido con la Ley. No hemos hecho ningún llamado al voto y no lo vamos a hacer, pero sí vamos a aclarar, eso sí”, insistió.

Leer más: Instituto electoral de CDMX aplica medidas cautelares a Martí Batres por comentarios contra Santiago Taboada

El martes 26 de marzo, la Comisión de Quejas del IECM resolvió un recurso promovido por el equipo del candidato a la Jefatura de Gobierno de la Alianza “Va X la Ciudad de México”, Santiago Taboada, quien acusó al mandatario capitalino de incidir en la contienda, al hacer declaraciones durante su conferencia de prensa del pasado 18 de marzo, donde señaló presuntas falsedades vertidas por el abanderado albiazul durante el primer debate chilango.

En su resolución, los Consejeros Electorales dictaron medidas cautelares en contra del Jefe de Gobierno, a quien ordenan modificar los casi 20 minutos de dicha conferencia donde se refiere a temas abordados en el debate, lo exhortan a abstenerse de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos, en cualquier modalidad y formato, de carácter político-electoral, ya sea a favor o en contra de algún candidato.

Leer más: Martí Batres advierte que continuará respondiendo a los "insultos" de Santiago Taboada

Se le preguntó a Batres si, una vez notificado, el Gobierno capitalino impugnará la resolución de la Comisión de Quejas o acatará las medidas cautelares.

“La Ley te ofrece la posibilidad de impugnar una resolución ante determinadas instancias, pero además, interponer las quejas o denuncias propias. Entonces hay mucho qué hacer en ese campo”, planteó el Mandatario.

Aclaró que él no se ha referido a ningún candidato en particular, pues su Gobierno se ha caracterizado por ser respetuoso de la Ley, y prueba de ello es que desde el inicio de las campañas suspendieron la campaña de logros de la administración capitalina.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr