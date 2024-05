En una nueva emisión de Con los de Casa, el Director General Editorial de EL UNIVERSAL, David Aponte junto a Maite Azuela y Salvador García Soto discutieron si en la próximas elecciones 2 podría haber una sorpresa.

Para Salvador García Soto esta elección podría tener muchas sorpresas, desde la diferencia porcentual entre la candidatura ganadora de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez o Jorge Álvarez Máynez, así como la pérdida de Morena de la mayoría calificada en el congreso y el poder de estados que tenía bajo su control.

“En la presidencial todo mundo te dice que está decidido, eso dictaron la encuestas, lo que fue una estrategia de Claudia Sheinbaum, pero creo que ninguna elección se decide, sino hasta las urnas, sí hay una tendencia clara. Hay un voto oculto, los mexicanos ya aprendieron no necesariamente dicen la verdad, te dicen lo que quieres escuchar”, dijo García Soto.

Lee también Álvarez Máynez, ¿correr te hace menos presidenciable?

“Creo que este nerviosismo más que por la carrera presidencial es porque no van a lograr el Plan C, es un tema porque no es lo mismo llegar a una presidencia donde tienes el apoyo de una mayoría parlamentaria. El presidente López Obrador no se ve contento, relajado”, explicó.

En los que coinciden los analistas es que la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, respetará los tiempos y no saldrá a dar resultados de las elecciones antes de tiempo como otros consejeros lo hicieron en su momento.

Pero para Maite Azuela “no hay piso parejo y ha cometido varias omisiones”. Además, el INE no se preocupó por difundir correctamente que la jornada electoral es el 2 de junio.

Sobre Máynez, la columnista aseguró que ha jugado bien su papel. “Cuando están peleando los hermanos, él es el sándwich, representa la sensatez, la sonrisa de oreja a oreja. Tiene que ver con el papel que le tocó jugar”.

Lee también Día del estudiante: ¿Qué proponen los candidatos a la Presidencia para impulsar el desempeño de los alumnos?

García Soto reveló que MC postuló a un hombre y no a una mujer por un estudio que realizó en el que, los votantes, en su mayoría hombres, deseaban a un presidente.

“El machismo podría hacer que varios no voten por alguna candidata mujer sino por Máynez”, mencionó.

“Tener una Presidenta mujer en México ¿Será la muerte del machismo?”, cuestionó David Aponte.

Finalmente, para Salvador García Soto la gran pregunta es “si podrá más el dinero que soltó Morena en estos años o ésta ola ciudadana, que creo que allí está y va a volver a emerger con fuerza”, dijo.

Lee también Elecciones 2024: Tres spots que han generado polémica en las campañas electorales

Mira el programa completo aquí

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc