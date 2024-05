La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, se metió al corazón del barrio bravo de Tepito para encabezar un mitin con cientos de comerciantes que le expresaron su respaldo.

Acompañada de Santiago Taboada, aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Gálvez Ruiz prometió a los comerciantes apoyo, certeza y orden para que puedan seguir trabajando.

Dijo que no habrá lugar para “comerciantes gandallas”, pero sí para los que trabajan día a día.

“Yo sé lo que duele vivir en la pobreza, yo sé lo que cuesta salir de ahí, pero también sé que se puede y lo vamos a hacer juntos. Tengan la certeza que van a contar conmigo para sacar a sus hijos y a sus familias adelante. Vamos a trabajar juntos de la mano, yo creo en el comercio ambulante”.

Recordó que cuando fue jefa delegacional en Miguel Hidalgo, logro acuerdos con los comerciantes informales para ordenar su actividad.

“Hicimos pactos de limpieza, de orden, se puede trabajar juntos, pero en orden, pero también había unos líderes medio gandallas que tenían seis, siete puestos. Eso no se vale, uno por uno, uno para cada uno, para que cada uno tenga su chamba y lo hicimos bien, lo hicimos hablando, hablando con la verdad y pudimos trabajar todos de uno en uno”.

Xóchitl Gálvez en Tepito, junto a Santiago Taboada. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

La candidata presidencial pidió que el 2 de junio se vote en la Ciudad de México “6 de 6”, en favor de los candidatos del PAN, PRI y PRD al Senado, la Cámara de Diputados, el Congreso local, las alcaldías y la Presidencia de la República.

“Tengan la certeza que vamos a ganar porque nosotros vamos a escuchar, no a insultar. Nosotros vamos a ganar porque vamos a respetar, no vamos a humillar. “Vamos a ganar porque vamos a unir, no vamos a dividir. Yo voy a gobernar para todos. Para rojos, amarillos, azules, verdes, naranjas, morados, lindas, lo que sea. Porque este México, solo si está unido, va a salir adelante. Basta de odio. Basta de división”.

Dijo que desde la Presidencia de la República apoyará a la Ciudad de México en el tema del agua y del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

“Voy a apoyar a Santiago Taboada para resolver de fondo dos cosas: el agua en la Ciudad de México le vamos a meter duro a que haya agua y apoyarlo para la construcción de más Metro y mantenimiento al Metro eso sí que lo vamos a hacer”.

La abanderada presidencial dijo que, de ganar las elecciones, resolverá el problema de falta de vivienda y ampliará la red del Sistema de Transporte Colectivo, Metro.

Xóchitl Gálvez llegó al Centro Deportivo Luis Villicaña, “Kid Azteca”, poco después de las 2 de la tarde, pero la gente la esperaba desde antes de las 12 del día, por lo que algunos desesperados comenzaron a chiflar y otros de plano se fueron.

Cerca de las 13:45 hrs, la candidata presidencial llegó a Tepito, se bajó de su vehículo y camino una cuadra para llegar al deportivo.

En ese tramo, saludó a los comerciantes que se le acercaron, cargó y besó a algunos niños y se tomó algunas fotos y selfies con jóvenes que portaban las playeras del Cruz Azul y el América, los dos equipos protagonistas de la final del futbol mexicano.

La política hidalguense se comprometió a impulsar la vivienda y ampliar la red del Metro.

“Vamos a impulsar la vivienda, sí, cinco millones de viviendas. Con Santiago Taboada lo vamos a hacer realidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dándole un subsidio a las familias directo, para que puedan comprar su vivienda. Pero a la familia, de manera directa.

“¿Para qué? Para que puedan salir adelante madres solteras, jóvenes. Porque yo que sé que los jóvenes ya no quieren vivir con los papás. Bueno, el mío tiene 26 años y ya le di dos años más. Porque a los 40 mangos que lo voy a tener en la casa. Que se busque su casa”, apuntó Xóchitl Gálvez.

