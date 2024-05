Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, afirmó que es responsabilidad del Instituto Nacional Electoral (INE) no haber atendido el tema de la inseguridad, lo que provocó que, por temor, funcionarios de casilla rechazaran participar en la jornada electoral del próximo 2 de junio.

Entrevistada durante su visita en Durango y a una semana de concluir la campaña electoral, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México lamentó que el INE haya mostrado más preocupación por el uso del color rosa, que por tomar medidas contra la inseguridad en las secciones electorales.

"Es responsabilidad del INE no haber puesto atención al tema de la inseguridad. Y está más preocupado si se vestía de rosa o no la candidata de la oposición o si seguían asesinando a candidatos. Con 34 candidatos asesinados, pues obviamente la gente tiene miedo de estar ahí. Eso es lo que ha provocado. Nosotros se los anticipamos hace meses, que había que hacer algo en estas regiones violentas y pues la verdad es que no hicieron absolutamente nada y esas son las consecuencias", aseguró

Xóchitl Gálvez recordó que su equipo presentó al INE hace unas semanas un mapa de riesgo para la instalación de casillas, pero el órgano electoral no hizo nada.

Por otra parte, Gálvez Ruiz afirmó que Dios está con ella y destacó que pese a los ataques que recibió desde Morena y Palacio Nacional y de que le revisaron sus cuentas de manera exhaustiva, no le encontraron nada indebido.

“No me pudieron encontrar nada en todos estos 11 meses que me quisieron atacar. No me encontraron una cuenta, no me encontraron un contrato corrupto, no me encontraron nada. Soy una mujer honesta, soy una mujer que cree en Dios y yo tengo fe porque estoy segura que Dios está con nosotros. Yo soy una mujer extremadamente creyente en Dios y eso es lo que me da la fuerza para estar aquí. Y esa fe en Dios me hace sentir que Él está con nosotros”, expresó.

