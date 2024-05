Jorge Álvarez Máynez aseguró que la estrategia de guerra sucia de la alianza PRI, PAN y PRD, de publicar una foto de su juventud acompañando a Andrés Manuel López Obrador no le afecta, pues Movimiento Ciudadano (MC) siempre ha impulsado programas sociales como los del gobierno oficialista.

“Cuando me querían sacar eso los del PRIAN, que yo defendí a Andrés Manuel en el desafuero, que yo luché contra la Ley Televisa, que luché al lado de López Obrador por muchos años, y me querían sacar una foto de hace más de 20 años, yo la subí, y le dije a la gente que nos sigue, a muchos jóvenes que a lo mejor no saben esa historia, que yo me siento orgulloso del camino que han dado, de las rutas que he trazado, de las luchas que he dado.

“Me da mucho gusto que mucha gente hoy identifica que, una cosa es López Obrador y lo que ha hecho que, nosotros lo hemos impulsado toda la vida: el aumento al salario, los programas sociales que hemos planteado nosotros”, declaró el abanderado del partido naranja.

El político zacatecano expresó que “una cosa es López Obrador y otra muy distinta los gobiernos de Morena” que se cuelgan de los programas sociales implementados por el jefe del Ejecutivo federal para aprovecharse de las personas.

“Mucha gente sabe que una cosa es López Obrador y otra cosa muy distinta son los gobiernos locales y los gobiernos municipales de Morena que han salido muy malos, que son de gente que se quiere colgar de estos programas que la gente recibe y agradece”.

