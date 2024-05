Zihuatanejo, Guerrero.- La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, dijo que la mejor muestra de que Xóchitl Gálvez, abanderada de la oposición, es corrupta, es por los contratos que ha aceptado cada vez que es funcionaria pública.

"La llamamos corrupta porque es corrupta y la mejor muestra es por los contratos que ella acepta cada vez que es funcionaria pública", dijo en conferencia de prensa.

Detalló que, en el primer debate exhibió a Xóchitl Gálvez que cuando fue Jefa delegacional de Miguel Hidalgo y después como senadora de la República obtuvo contratos en licitaciones restringidas simulando, pues acusó que es ilegal por la Ley de Adquisiciones por lo que consideró un modus operandi.

"En el 2006 cuando fue titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas obtuvo contratos con la Comisión Nacional del Agua, y no me corresponde a mí investigar, en todo caso le corresponde a las fiscalías, a mi como candidata del movimiento y próxima Presidenta me corresponde denunciar", aseguró Claudia Sheinbaum.

Agregó: "Solo hay dos opciones transformación o corrupción".

Sheinbaum también reconoció la actitud del candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, a quien la oposición le pide que decline en favor de Gálvez.

"Reconozco la actitud que ha tomado Álvarez Máynez porque está defendiendo su proyecto y además lo que dijo respecto a los candidatos plurinominales...y los presidentes de los partidos", agregó.

Cabe mencionar que Máynez criticó en días pasados a los dirigentes de PRI, PAN y PRD por aparecer en los primeros lugares de las listas plurinominales al Senado.

