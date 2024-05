Con un tono más elevado de confrontaciones y acusaciones mutuas, fue como las candidatas punteras Claudia Sheinbaum y Xóchtil Gálvez protagonizaron el segundo debate presidencial en los estudios Churubusco.

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano, hizo lo propio con constantes ataques, pero esta vez, dirigidos principalmente a la aspirante presidencial de la oposición, a quien también ahora se refiere como la “candidata del PRIAN”.

Fueron 120 minutos de golpes bajos, adjetivos, señalamientos de corrupción y pocas propuestas, así coincidieron Silber Meza, coordinador de periodismo de investigación de EL UNIVERSAL y los columnistas Mario Maldonado, Solagne Márquez y Raúl Rodríguez Córtes en su análisis posdebate durante el space de X.

“Esas acusaciones no debieron ser temas del debate, son descalificaciones y golpes bajos. Llama mucho la atención que dos mujeres presidenciales se hablen de esa manera, creo que no es correcto y que no aporta nada a la conversación política”, señaló Mario Maldonado en su intervención.

Ante la polarización que se ha visto desde Palacio Nacional y en la jornada electoral, Solange Márquez señala que se requiere de una propuesta unitaria. “Creo desde la oposición deberían de entender un poco esto, a los jóvenes no les gusta ver estos ataques constantes”.

“El equipo de Xóchitl Gálvez está olvidando hablarle al electorado indeciso, que tampoco están conformes con estos ataques. Para el siguiente debate, si quiere ganar la elección, debe hablarle a ese voto indeciso en términos de esperanza, que la posicione como presidenciable”, comentó.

Xóchtil Gálvez, intensifica sus ataques contra Sheinbaum.

Gálvez Ruiz volvió a ser la candidata que lanzó más ataques: 32 en total, de acuerdo con el análisis que realizó EL UNIVERSAL sobre el segundo encuentro presidencial.

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México dirigió sus confrontaciones principalmente contra Claudia Sheinbaum, a quien llamó en repetidas ocasiones “narcocandidata” y “la candidata de las mentiras”.

“Hay un cambio bastante fuerte en la posición de Xóchitl Gálvez, quien llega más fuerte, mucho más preparada y segura de sí misma. Sabíamos que era parte de la estrategia, creo que al final gana el debate en términos de mejorar su posición”, consideró Solange.

Por su parte, Raúl Rodríguez Cortés indicó que para poder afirmar que Xóchtil Gálvez ganó el debate es porque volvió a ser ella.“Lo cierto es que el objetivo era noquear a Sheinbaum, se esperaba un gancho al hígado, pero no lo consiguió”.

Xóchitl Gálvez reta a Sheinbaum a tomar agua sacada del Oriente de la ciudad, la cual asegura que asegura que contiene heces fecales, orines y contaminantes.

“Creo sí ganó Xóchitl Gálvez (el debate), la estrategia la tenía muy clara, aunque no noqueó a Claudia. Creo Álvarez Máynez no lo hizo mal, lo vimos elocuente, muy neutral; sin embargo, no será un candidato que lo veamos crecer en las encuestas y ganar una presidencia”, expresó Mario Maldonado durante su participación.

