Atlacomulco, Méx.-En la cuna del llamado grupo Atlacomulco, la candidata a la gubernatura del Estado de México por la alianza Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez Álvarez, pidió a sus correligionarios arrasar el próximo 4 de junio para no poner en riesgo la elección y la posibilidad de un cambio de gobierno.

“Claro que vamos a ganar la batalla maestra este 4 de junio, porque la vamos a ganar, pero fíjense que ya no solamente es ganar, ahora tenemos que arrasar, entonces si ya tenemos lo primero que es ganar, ahora vámonos con el siguiente objetivo que es arrasar y por qué tenemos que arrasar para dejar esa legitimidad de lo que el pueblo quiere de lo que los mexiquenses quieren y es precisamente un cambio y no un cambio de persona… sino un cambio de forma de gobierno”, dijo.

Entusiasmada porque van “requetebién” en 52 días de campaña por 105 municipios de los 125 de la entidad mexiquense, la senadora con licencia arengó a los simpatizantes de Morena-PT-PVEM, partidos que conforman esa alianza electoral, a que sean parte del nuevo proyecto de gobierno que encabezará a partir del 16 del próximo septiembre, día en el que iniciará la gestión 2023-2029, si obtiene el triunfo.

Leer también: Prevén que el 60% de mexiquenses en el extranjero participará en elección de Edomex vía electrónica: IEEM

Foto: Especial

“Un cambio de forma de lo que se manejan los servidores públicos un cambio de una forma de administrar los recursos y que sea realmente un gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo porque ese es el objetivo que tenemos que tener, que haya más participación ciudadana que haya más inclusión, que haya más escucha a todos los sectores que integran la sociedad que es desde nuestros campesinos, nuestros maestros, nuestros artesanos, nuestros grupos originarios, nuestros productores, nuestros compañeros que se dedican a la cultura, nuestra comunidad LGTBTIQ y más, nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestros niños tenemos que dar voz y tenemos que dar atención a todos y cada uno de los grupos”, expresó.

A una semana de que concluya la campaña electoral, la exalcaldesa de Texcoco expuso en Atlacomulco que unidos los mexiquenses pueden lograr que la entidad sea una mejor entidad para todos los que la habitan.

“Eso es lo que a mí me emociona y es lo que cada día me hace que me comprometa más a decir vamos a demostrar que sí podemos, porque sí podemos los mexiquenses hacer un mejor Estado de México, porque sí podemos los mexiquenses demostrar que unidos y organizados podemos hacer muchas cosas en beneficio de nuestra sociedad”, dijo.

Leer también: A ras de piso se conocen las necesidades de la gente: Delfina

Delfina llama a cuidar las casillas

En su intervención reiteró el apoyo de todos los representantes de los partidos que integran la alianza, así como a los observadores que se registraron ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para que vigilen las casillas y a los que no lo hicieron que se sumen también a esa labor el domingo 4 de junio para que denuncien antes las autoridades cualquier supuesta irregularidad que pudiera afectar los resultados de los comicios.

“Tenemos que cuidar las casillas, no podemos dejar, de verdad, las casillas, recordemos que ahí es donde se ha hecho mucha, como dicen por ahí, mucha tranza, muy mala acción y tenemos que cuidar y tenemos que defender, porque insisto el triunfo ya está y hay que defenderlo”, mencionó.

Dio a conocer algunas de sus propuestas en materia de seguridad, para el mejoramiento del campo, así como para abatir el déficit de agua potable que padecen ya miles de habitantes de varios municipios y atender las demandas de los maestros de la entidad que no han sido resueltas por los gobiernos estatales priistas.

Además de Atlacomulco, Delfina Gómez estuvo también en Acambay Jocotitlán y Lerma.

El próximo miércoles 31 de mayo concluyen las actividades proselitistas de las dos candidatas a la gubernatura mexiquense.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

sp