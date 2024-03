“Claramente van a perder”, aseguró el candidato de Va por la CDMX, Santiago Taboada, durante un evento en la Sierra de Santa Catarina, Iztapalapa, donde dio la bienvenida a ocho liderazgos de Morena en la demarcación que se sumaron a su campaña.

“Han tomado una decisión y su decisión es estar de lado correcto para ganar nuestra Ciudad de México”, dijo Taboada a los liderazgos, entre ellos la exdiputada del partido guinda, Abril Trujillo y Martín Hernández, quien fue precandidato de Morena en la demarcación.

Santiago Taboada presentó ante ciudadanos de Iztapalapa reunidos en el Área Recreativa El Pipila, Las cinco de Taboada. Se comprometió a atender el problema del desabasto de agua en la capital del país, a arreglar escuelas primarias y secundarias, así como a hacer entrega del Salario Rosa Chilango.

Con el grito de sus simpatizantes de “vamos por el cambio” y “jefe de Gobierno”, el panista afirmó: “A mí no se me va caer el Metro. Nos mintieron y por eso se van a ir de la Ciudad. Por eso les vamos a ganar.

“Hoy en Iztapalapa, en la sierra, en donde nunca pensaron que el cambio empezaba... vamos a cambiar la Ciudad de México porque que son muchos años que la gente de Iztapalapa no ha tenido seguridad, no ha tenido agua... porque claramente han lucrado con la necesidad de los que menos tienen... y eso no es justo. Si queremos hablar de atender a quien menos tienen”, subrayó.

Sobre el desabasto de agua, el abanderado del PAN, PRI y PRD aseguró que el problema no es un invento como el Gobierno de la Ciudad y su candidata pretenden hacer creer a la gente. Destacó que durante los casi 10 años de gobierno de su contrincante en Iztapalapa, no ha podido resolverlo, lo que demuestra su incapacidad para atender lo que aqueja a la ciudadanía.

“Clara lleva gobernando casi 10 años Iztapalapa y no les ayudó a resolver el tema del agua y les voy a decir aquí: vamos a resolver el tema del agua. ¿Cómo le vamos a hacer? (...) Vamos a arreglar las fugas, vamos a reutilizar el agua y vamos a captar el agua de lluvia. Son tan cínicos que dicen que el problema del agua me lo estoy inventando, que no es un problema... Eso no es un invento mío, es una realidad”, concluyó.