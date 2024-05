Toluca, Méx.- En el Estado De México no cumplen con su objetivo las mesas de seguridad sostenidas, entre la Secretaría de seguridad y las representaciones de los partidos políticos, además de los órganos electorales, porque todos los días ocurren hechos de violencia, atentados, y bajo ese clima se desarrollan las campañas políticas, lamentó Ana Lilia Herrera, dirigente del PRI mexiquense.

Informó que hasta el momento 27 candidatos y candidatas del PRI han solicitado medidas de protección, de ellos 24 locales y tres federales.

“Tal parece que a la gobernadora no le está llegando la información correcta de lo que ocurre con el clima de violencia política generalizada en todo el estado, conocemos de su interés por atender el problema pero los resultados están a la vista”, argumentó.

Calificó de “inadmisible” la agresión en contra de la candidata de Otzolotepec, pues las campañas deberían ser la oportunidad para presentar ideas, propuestas, pero “no puede ser que un día sí y otro también se viva violencia”.

Lamentó que la actual es una elección de Estado a la que se enfrentan el resto de los partidos políticos, “de acuerdo con los atentados que hemos observado, y tal es el caso de la candidata a la presidencia municipal de Otzolotepec”.

En tanto, el delegado nacional del PRI en el Estado de México, condenó que “Mientras pasan los días el escenario y el clima de tensión, de amenazas, violencia e inseguridad sigue creciendo en el Estado de México, pero no vemos que la autoridad en el estado, ni la autoridad federal estén actuando, para detenerlo”, condenó.

En conferencia de prensa con la dirigente del PRI estatal, Ana Lilia Herrar y la candidata a la presidencia municipal de Otzolotepec, Sinaí Lugo, señaló que “parece que las denuncias las tiran al vacío, hacen oídos sordos o no sé qué esté pasando”.

Destacó que es un clima preocupante, no solamente por las y los candidatos del PRI mexiquense, sino por los que contienen por el resto de los partidos políticos. “ nos preocupa la falta de visión y de compromiso, porque ni siquiera tenemos un pronunciamiento por parte de la autoridad estatal o la autoridad responsable para saber qué es lo que está sucediendo”.

Acusó que el gobierno mexiquense y el partido Morena parece que buscan sembrar un ambiente de miedo para evitar que la gente salga a votar el 2 de junio y exigió a la gobernadora Delfina Gómez, así como al partido del que ella emana que generen las condiciones que hubo durante la elección de gobernadora el año pasado, para facilitar su transición, “dónde hubo paz, tranquilidad, armonía y seguridad”.

Por su parte, Sinaí Lugo candidata a la presidencia municipal de Otzolotepec, apeló a no conducirse con violencia, porque no es una constante de dicha demarcación, “es preocupante porque hemos avanzado y trabajado muy fuerte estas semanas de campaña limpiamente, como siempre lo habíamos hecho y creo que el PRI no es un partido que se caracterice por ese tipo de situaciones”.

Subrayó que no dejará de trabajar como lo ha hecho hasta el momento y pidió al Ayuntamiento que facilite las cámaras de videovigilancia, del momento en el que se registró la agresión en su contra con la finalidad de esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Llamó a la conciencia y promover un voto razonado e informado, pidió al resto de los partidos y candidatos que se conduzcan con civilidad y evitar enrarecer el ambiente durante el proceso electoral, “porque lo único que se va a generar es miedo y yo no quiero provocar el miedo de nadie, quiero que la gente salga libremente a votar”.

Reiteró que desde el momento en que solicitaron auxilio la policía estatal, le brindó las medidas de seguridad correspondientes.

