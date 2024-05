"No vamos a permitir regresiones al país", aseguró la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, al señalar que faltan 12 días para la elección del 2 de junio, la cual dijo que será el día de la "victoria".

Desde el Parque Leona Vicario en Hermosillo, Sonora, la abanderada presidencial aseguró qué va a seguir trabajando por el bienestar del pueblo defendiendo la soberanía del país y sus recursos naturales.

"No vamos a permitir regresiones al país, vamos a seguir trabajando por el bienestar del pueblo de Sonora, que vamos a seguir defendiendo nuestra soberanía, nuestros recursos naturales, y que como decimos nosotros, llevamos en el corazón, en el pensamiento y en nuestra historia, los principios de nuestro movimiento, nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México".

Claudia Sheinbaum visita Sonora. Foto: Diego Simón/EL UNIVERSAL

Lee también Claudia Sheinbaum anuncia en Durango su postura contra el narco; "no vamos a declarar la guerra", asegura

En ese sentido, Sheinbaum se comprometió a que va a continuar la autollamada cuarta transformación de la vida pública de México.

"No volveremos a las regresiones, que no vamos a volver al pasado. Que vamos a avanzar con la transformación", destacó.

Durante el evento, Claudia Sheinbaum dijo que, en caso de ganar la elección presidencial, va a poner en marcha con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, un programa de paneles solares en las casas, con el objetivo de reducir el pago de luz que consumen los sonorenses.

Lee también “No hay novedad en el frente”: Sheinbaum ante respaldo de intelectuales a Xóchitl

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/apr