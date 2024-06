En el marco de la transición que tendrá su gobierno tras el virtual triunfo de Claudia Sheinbaum en la elección presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él no va a “influir en nada”.

En su conferencia mañanera de este lunes 3 de junio en Palacio Nacional, López Obrador celebró que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, se mantenga, por un tiempo, en el cargo dentro del futuro gabinete de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum.

“Claro que tienen que haber cambios, van a haber cambios porque continúa la transformación, pero tiene que haber cambios, tiene que haber relevo en cargos. Ella es la facultada para tomar todas las decisiones, yo no voy a influir en nada. Ella va a elegir a su equipo, no me preguntó ni yo le sugerí lo de Rogelio, fue una decisión que ella tomó (...).

“Ella va a decidir, desde luego que van a quedar cuadros, servidores públicos con mucha experiencia (...)”, mencionó el Presidente.

Al lanzarse contra el periodo neoliberal “porque eso caló profundo”, el presidente López Obrador reconoció que Sheinbaum habla de la separación del poder económico y político: “Eso es sabio”.

“Qué bueno que va a continuar esa separación, y es por el bien de todos, de los empresarios, de las clases medias, y eso es lo que nos conviene a todos los mexicanos”, declaró.

Celebró también “la identificación con Claudia” de principios e ideales.

Auguró una transición “tranquila, sin sobresaltos, ordenada y muy fraterna”.

López Obrador asegura que no interferirá en Sheinbaum



