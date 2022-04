Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó a Marina Vitela y Américo Villarreal como candidatos de Morena únicos a las gubernaturas de Durango y Tamaulipas, respectivamente.

Los magistrados electorales respaldaron la sentencia del Tribunal Estatal, que validó el registro de Alma Marina Vitela Rodríguez como precandidata a la gubernatura de Durango, al considerar que la decisión estuvo debidamente fundada y motivada.

Así, el máximo tribunal electoral desechó el recurso de impugnación interpuesto por el senador con licencia José Ramón Enríquez Herrera, quien se registró como aspirante, contra la decisión de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) de Morena, de designar a Vitela Rodríguez como su precandidata única.

José Ramón Enríquez Herrera presentó un juicio de la ciudadanía en el que alegó que se cometieron diversos vicios durante el proceso interno de selección de la candidatura y solicitó que se revocara la designación impugnada y le fuera otorgado el registro como candidato.

El proyecto de sentencia aprobado en sesión pública a distancia, a propuesta del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, confirmó la resolución de las autoridades locales, con el argumento de que la sentencia sí fue exhaustiva, ya que el Tribunal Estatal se pronunció sobre cada uno de los planteamientos del senador con licencia.

Además, consideró que “fue correcto no admitir las pruebas supervenientes, porque el actor no expuso en tiempo y forma las causas o los obstáculos que le impidieron ofrecerlas o aportarlas al momento de la presentación de la demanda y, en todo caso, esta situación no lo dejó sin defensa”.

La Sala Superior del TEPJF remarcó que la resolución impugnada no es incongruente, ya que era posible confirmar la designación de la candidata y al mismo tiempo garantizar el derecho de acceso a la información del actor, respecto de las consideraciones que llevaron a la CNE de Morena a determinar que su perfil no era idóneo para participar como precandidato.

Los magistrados electorales concluyeron que la sentencia está debidamente fundada y motivada, además de que sí cumplió con el mandato de paridad, pues el partido cumplió con las reglas paritarias del proceso electoral y “no es jurídicamente viable interpretar dicho principio para retirar la candidatura a una mujer”.

En el caso de Américo Villarreal, la Sala Superior del TEPJF determinó que tampoco existen elementos para anular el proceso de selección de la candidatura de Morena en el estado de Tamaulipas.

