La alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, celebró la determinación de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien ordenó el recuento parcial de los votos referentes a la elección y no el recuento total de los sufragios como solicitó la morenista Caty Monreal.

En sus redes sociales, Rojo de la Vega sostuvo que la sala regional “ha desechado nuevamente el ilegal recuento total, en la Cuauhtémoc porque no existen razones, ni justificación legal que lo avale. El derecho ha demostrado, una vez más, que estamos en lo correcto”.

“No bajaremos la guardia, sus presiones les conceden un recuento en casillas donde hay más votos nulos que la diferencia entre quien ganó y fue derrotado”, indicó.

En sesión pública este sábado, la magistrada presidenta de la Sala Regional, María Silva Rojas, precisó que no es procedente un recuento total de los votos “porque no hay elementos que permitan suponer de forma preliminar la existencia de irregularidades generalizadas que pongan en duda la certeza de los resultados en toda la elección”.

En tanto, la exabanderada de Morena, PT y PVEM, Caty Monreal, refirió que “el capricho y la amenaza del PRIAN quedó encima de la democracia”.

“La Sala Regional acaba de determinar la no apertura total de los paquetes electorales en la elección de la Alcaldía Cuauhtémoc. Bastó la negativa, el hostigamiento y la amenaza de la candidata del PRIAN para que no se hiciera el recuento voto por voto”, lamentó Caty Monreal.

Resaltó que el capricho y la obsesión de la alcaldesa electa para que no se abrieran los paquetes y que se mantuvieran ocultos, “no permitirá saber quién realmente ganó la elección en la Alcaldía Cuauhtémoc el pasado 2 de junio”.

Recordó que aún están en proceso de análisis, más expedientes e impugnaciones.

“El recuento parcial es sólo una repetición de un momento del proceso electoral para tener claridad respecto a cuántos votos obtuvieron las candidatas, pero no dice nada respecto a si esos votos son legítimos o no, porque eso tiene que ver con que no haya rebases de tope de campaña ni infracciones electorales que impliquen una ventaja indebida”, dijo.

El capricho y la amenaza se sobrepusieron sobre la democracia y el derecho a la certeza jurídica. Seguimos en la lucha por la certeza y la verdad.





