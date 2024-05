Toluca, Méx. - Renunció a la candidatura para la presidencia municipal de Santo Tomás, Teresa Reyes Loza, abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, bajo el argumento de tener cuestiones “personalísimas”.

“Cuando yo solicité seguridad de inmediato se me brindó, pero no es suficiente”, destacó. Aunque precisó que no es riesgoso ser candidato en la entidad, dijo que “sí depende de cada circunstancia y municipio”.

El 14 de mayo, la candidata sostuvo una reunión con la gobernadora Delfina Gómez, en palacio de gobierno y expuso que su suegro fue secuestrado unos días antes; sin embargo, este miércoles al presentar su renuncia ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), subrayó que son razones personales las que la motivaron a dejar el proceso electoral.

La abanderada morenista llegó a las instalaciones del órgano electoral, en donde leyó un documento a los medios de comunicación informando sobre lo sucedido y a la pregunta sobre el secuestro de su familiar, admitió llorando que sí sucedió dicho ilícito, pero no ofreció más detalles.

“Presento mi renuncia como candidata de la Coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia en Santo Tomás de los Plátanos”, dijo.

En el documento dirigido al IEEM dio a conocer que son razones de carácter personal y por convenir a sus intereses decidió renunciar, e insistió en que por seguridad no daría a conocer los pormenores del tema, aunque aclaró que la dirigencia del partido ya tiene conocimiento y la ha respaldado.

Subrayó que cuenta con medidas de seguridad y que respeta la opinión de Francisco Vázquez, representante de Morena sobre que priva la seguridad en la entidad para el desarrollo del proceso electoral; sin embargo, aclaró que su caso no es similar a los registrados en otros municipios. Subrayó que cuenta con el respaldo del partido en el que milita, y rechazó haberse sentido abandonada, no obstante, tomó la decisión personal de no participar en los comicios.

