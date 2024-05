Otzolotepec, Méx.- “No me bajo (de la contienda) y no me rajo”, aseguró Sinaí Lugo Vargas, candidata del PRI a la presidencia municipal de Otzolotepec, quien ayer fue víctima de una agresión armada de la que resultó ilesa.

“Estamos muy cerca de la jornada electoral y diré que no me voy a bajar de la contienda, no me voy a rajar, voy a seguir trabajando fuerte con las medidas necesarias porque creo en las instituciones, en la justicia y seguiré trabajando”, aseguró.

En un video que publicó en sus redes sociales y acompañada por su equipo de campaña, relató lo sucedido en la agresión. Explicó que tras asistir a un evento con mujeres de las comunidades, se trasladó a las instalaciones de la CONAFE para continuar con sus recorridos, después mientras circulaba por la avenida México - en lo que calificó como “un punto muy particular”- sucedió la agresión armada, de la que por fortuna resultaron ilesos ella y su acompañante.

Condenó todo acto violencia y aseguró que en el municipio “jamás” habían tenido una situación tan violenta; además agradeció a la policía estatal que fue la primera en llegar tras el llamado de auxilio y una la familia que le permitió resguardarse tras los balazos contra la camioneta en la que viajaba.

Asimismo, dio “gracias infinitas a la gobernadora Delfina Gómez, porque dio pronta atención a los hechos que denunciamos a la brevedad”. Aunado a ello, condenó las declaraciones donde personas ajenas a su equipo mencionaron que ella no viajaba en el automóvil baleado, dijo que no les consta y reiteró que hubo una familia que la arropó.

“Yo iba en ese vehículo, los vecinos son testigos y quiero decir que no es posible que una ciudadana no tenga el respaldo de quienes están obligados a hacerlo, pues tras casi 40 o 50 minutos llegó la policía municipal, porque primero llegó la policía estatal y parte de su equipo, para mucho tiempo después llegar la policía municipal con los primeros auxilios”, reprochó.

Afirmó que cuando ella se dirigía a la Fiscalía General de Justicia mexiquense para establecer la denuncia por lo sucedido, llegó Protección Civil, sin preguntar en dónde se encontraban ella y su acompañante, para saber si necesitaban atención o un traslado.

Amplió que desde que salió del domicilio donde se mantuvo resguardada, la policía estatal la acompañó hasta las instalaciones de la FGJEM, y la denuncia fue contra quien corresponda.

“Nunca nos habíamos encontrado en una jornada tan violenta como la actual, estamos bien físicamente, pero sí preocupados y ocupados por la seguridad de nuestra gente”, apuntó.









