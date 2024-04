Los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados sostendrán una reunión privada con las y los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en la que pedirán un acuerdo para que se puedan suspender las elecciones en localidades violentas con registro de asesinatos de aspirantes.

Así lo adelantó el Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jorge Romero Herrera, previo al encuentro que se desarrollará en punto de las 17:00 horas en las instalaciones sede del INE.

“Lo que les vamos a plantear por acuerdo de la Jucopo es: Ellos sí pueden generar un criterio, un acuerdo general, derivado del Consejo General, en donde exploremos posibilidad de que en el supuesto de que se estén cometiendo asesinatos en ciertos distritos, en ciertas alcaldías, en ciertos esquemas territoriales electorales, se estudie profundamente la posibilidad de suspender las elecciones, no estamos hablando de anularlas a priori, sino de suspenderlas”, puntualizó en conferencia de prensa.

Romero Herrera explicó que en los lugares donde la violencia ha alcanzado niveles inimaginables, no habrá condiciones para votar, por lo que esa será la principal petición al INE que dirige Guadalupe Taddei.

“Y esto no es no solo por los candidatos, sino para las personas que se van a formar una fila a votar, porque donde hay mucha violencia no podemos exponer a nadie”, detalló.

El también coordinador parlamentario del PAN, agregó que también propondrán al Consejo General del INE, que se invierta el protocolo de protección a aspirantes, a fin de que en casos de emergencia, primero se proteja y después se haga el trámite “hiperburocrático” que se requiere.

“Hoy por hoy el protocolo señala que los aspirantes que denuncian amenazas deben solicitarlo al INE, el INE a la Guardia Nacional, y para ello se deben cubrir muchos requisitos que quienes hay pedido protección consideran hiperburocráticos. Es un trámite que dura 48 horas, pero ellos dicen “me están amenazando en las siguientes 8 horas, de qué me va a servir un trámite de 48 horas si lo que requiero es protección inmediata”, entonces, lo que vamos a proponer es que en casos de urgencia primero den la protección y luego pregunten, por obvia lógica, no estamos diciendo que habremos de proponerlo en todos los casos, solo en los que exista una amenaza clara y directa”, expresó.

Buscan que delito de homicidio no prescriba

En el mismo sentido, Jorge Romero aclaró que la reforma conjunta impulsada por todos los grupos parlamentarios, para coadyuvar a reducir la violencia en este proceso electoral, busca establecer que el delito de homicidio no prescriba.

“Queremos mandar un mensaje preclaro y consistente para que los homicidios dolosos en este país sean imprescriptibles, estamos viendo cómo adaptarlo en el marco no solo de un proceso electoral, pero como mensaje en este proceso electoral, para definir que así pasen 100 años te vas a la cárcel si mataste a una persona”, explicó.

Dicha reforma se proyecta subir en fast track la próxima semana.

Finalmente, Jorge Romero adelantó que los diversos grupos parlamentarios trabajarán una reforma para establecer la anulación de elecciones por intervención de crimen organizado, aunque reconoció que ésta no aplicará para el proceso en curso.

““Estamos pensando en la redacción de una reforma electoral para establecer que cuando se compruebe que hubo participación del crimen organizado en una elección, esa elección se anule, así de simple. Así romperemos de raíz cualquier incentivo para que ellos participen. Lo haremos conscientes de lo que dice el artículo 105 constitucional en relación a reformar el marco electoral que en pocas palabras dice “tienes hasta 90 días antes de que comience un proceso electoral para reformar en materia electoral””, concluyó.

mahc/apr