La autoridades policiacas locales dieron a conocer la detención de Derek Uziel “N” de 17 años de edad, quien es identificado como la tercera persona que participó en el atentado que sufrió la virtual alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega; el sospechoso según las indagatorias, fue el conductor de la motocicleta que se usó en el ataque.

La detención fue en Tecámac, Estado de México, donde el sospechoso se escondía. De ese lugar fue trasladado al Reclusorio Norte donde están en prisión los otros dos sospechosos, ahora será labor de un juez determinar la responsabilidad del menor de edad en el ataque del vehículo de la entonces candidata.

En este sentido, tanto el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, como el fiscal en turno, el otrora vocero de la misma corporación Ulises Lara, refirieron que los imputados fueron contratados por una persona -de quien ya están a punto de capturarla- para “darle un susto” Alessandra, “un hombre lo invitó a través de redes sociales a trabajar quitando propaganda política de la coalición “Sigamos haciendo historia”, esto por las noches. En ese contexto, Juan David “N”, recibió una invitación, por parte de quien lo había contratado para el retiro de propaganda y una persona más con el fin de realizar un trabajo refriéndose al ataque en contra de la camioneta de Alessandra Rojo de la Vega”.

“Oferta que Juan David “N” aceptó y para la cual, eventualmente sumó a Derek Usiel “N”, quien lo respaldaría a la hora de la huida. Asimismo, Juan David “N”, afirmó que el viernes 10 de mayo uno de los sujetos que lo contrataron le proporcionó información, fotos de la camioneta, ubicación y la hora en que acudiría la víctima citándolo el sábado 11 de mayo para realizar la acción. Según lo señalado por Juan David “N”, acudió por la tarde, a la ubicación que le habían indicado, esto en compañía de Derek Usiel “N”, a bordo de una motocicleta con la finalidad de hacer una identificación de cámaras y planear la ruta de escape”, dijo Pablo Vázquez en mensaje a medios.

"Ojalá que los detenidos sean los verdaderos responsables del atentado": Alessandra Rojo

La alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, confió en que las personas que están detenidas por presuntamente participar en su atentado, sean los verdaderos responsables.

Asimismo, en rueda de prensa, dejo claro que quiere que encuentren a todos los responsables materiales e intelectuales, y que reciban un castigo ejemplar.

“Me da mucha impotencia que pasen los días y no sepamos realmente quién fue, quién mandó pagar, qué pasó, cual era el mensaje: me querían matar o no me querían matar. Lo que vivimos con las autoridades en la Fiscalía es lamentable, no nos dieron acceso a la carpeta de investigación, nos ocultaron información, nos ocultaron videos, no nos avisaron en tiempo y forma sobre la audiencia a los supuestos agresores, en fin, inconsistencias que me hacen dudar. Ojalá los que tengan sean los verdaderos responsables, que los castiguen con todo el peso de la ley”, dijo.

En este sentido, recalcó que lo más importante que deben de hacer las autoridades es saber el móvil de este atentado, y lamentó que no se entere por la Fiscalía capitalina del avance en las investigaciones.

También comentó que tal vez por ser candidata es que su caso tomó relevancia, pero criticó que en otros las víctimas estén desamparadas.

“Me hacen pensar que yo tengo suerte por ser figura pública, por haber sido candidata, porque es un poco más relevante mediáticamente, pero qué pasa con todas estas personas que no tienen este acceso a medios de comunicación, o a redes sociales, o a que se escuchen sus casos, es por lo que he luchado yo seis años, para que le gente tenga tenga acceso a la justicia, específicamente a las mujeres”, sostuvo.

Ante esto, llamó a las autoridades a encontrar a los responsables y que se llegue hasta las últimas consecuencias “y que lo mismo se haga con toda la gente que está sufriendo en la Cuauhtémoc víctima de un delito, ese es el llamado, encuéntrenlos, yo quiero un castigo ejemplar y que esto deje de suceder”.

mahc/rmlgv