El representante legal de la campaña a la Jefatura de Gobierno por parte de los partidos PAN, PRI y PRD, Juan Dueñas, denunció que se incrementó la persecución y hostigamiento por parte de la administración capitalina, “en contra de quienes tienen una preferencia política distinta a la de ellos”.

En conferencia de prensa, comentó que agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia local, se han apostado afuera de domicilios particulares de algunos candidatos, como una forma de intimidación a unas horas de que se lleven a cabo las elecciones.

“Denunciar que una vez que inició la veda electoral, inició la persecución política, inició este hostigamiento, el uso de las instituciones como la Policía de Investigación y la propia fiscalía para detener a personas que no piensan igual que este gobierno, a personas que han sido capaces, de manera clara de fijar una postura distinta, solo eso una postura distinta y empezaron los levantamientos oficiales”, precisó.

Lee también Tabe denuncia agresión contra simpatizantes en operativo de la Policía de Investigación de Fiscalía capitalina

Dijo que la Coordinación Política de la campaña buscó establecer un contacto con la fiscalía local para atender y agilizar cualquier inconveniente que se presente durante la jornada, y hasta el momento no han dado respuesta, situación que resulta preocupante ante el cúmulo de delitos electorales que se están cometiendo como la compra de votos en alcaldías de Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

Mencionó que todo parece indicar que las autoridades crearon un grupo especializado en realizar detenciones de opositores en los que utilizan el mismo método de la detención en flagrancia o la siembra de droga para fabricarles un delito.

Recordó que a lo largo de la campaña presentaron 400 procedimientos especiales por violaciones en contra el gobierno de la Ciudad de México y sus funcionarios públicos. Sin embargo, mencionó que cuando se trata de casos de los seguidores de oposición, agentes de la PDI se presentan para amenazar y amedrentar a la gente por el simple hecho de colgar una manta.

Lee también Elecciones 2024: ¿Qué es el Prep?

“Tenemos que estas agresiones, estas que se han sufrido en algunas alcaldías como Iztapalapa, todos conocen ya los eventos que se han dado alrededor de Iztapalapa, sobra decirlos, todas estas acciones intimidatorias, toda esta presencia de la policía de investigación sin ninguna orden, solo para dejar, pues para dejar evidencia que están presentes y casualmente están presentes en lugares en donde hay propaganda que no pertenece al gobierno de la ciudad o que lo vincula a ellos”, explicó.

A la reunión con medios de comunicación acudió Paulina Delgado, esposa de Édgar Ramírez, colaborador de Lía Limón, quien ayer fue detenido por supuestos agentes de la PDI, algunos de ellos con el rostro cubierto, sin motivo alguno y a quien tuvieron incomunicados durante siete horas.

Comentó que ayer, alrededor de las 17:00 horas, se les cerró una camioneta con alrededor 10 policías, que le pidieron a Édgar Ramírez una identificación y posteriormente le arrebataron una petaca que traía colgada a la que le metieron la mano para dejar algo, para después bajarlo y llevárselo a empujones al auto en que viajaban.

Lee también Acusa CNDH que se busca sabotear las elecciones con mensaje y noticias falsas en redes sociales

“Me dijeron que ellos se tenían que llevar mi vehículo. Les dije que, por qué motivo, tampoco me dieron ningún motivo. Me quitaron las llaves. Ellos se aferraban a que yo entregara todas mis pertenencias, mi bolsa de mano, querían todo lo que yo traía, cosa que, pues, yo no iba a entregar, es una violación a mis derechos y al igual ni siquiera le permitieron hablar, decir nada”, precisó Paulina.

Fue hasta las 03:00 horas de este sábado cuando le permitieron hablar con su esposo y le comentó que durante el trayecto los policías le dijeron que lo habían detenido por el delito de robo y después lo cambiaron por el de posesión de drogas.

“Temo por lo que me pueda pasar saliendo aquí y llegando a mi domicilio, porque las personas también eran muy insistentes que yo les dijera dónde vivía. Entonces, ayer que fui a hacer la denuncia, obviamente, me piden mi identificación, de ahí se dan cuenta dónde vivo, pues estoy muy preocupada por toda esta situación”, concluyó.

Lee también Superpeso, arriba de 17 unidades previo a elecciones

ac/apr