Delfina Gómez gana encuestas de Morena para la gubernatura en Edomex

Delfina Gómez Álvarez, actual titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ganó la segunda encuesta que organizó la dirigencia nacional de Morena, por lo es la coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T en el Estado de México y en unos meses más se convertirá en la candidata a la gubernatura mexiquense para competir en el proceso electoral del 2023.

En conferencia de prensa realizada en un hotel de la Ciudad de México, el líder nacional morenista, Mario Delgado, dio a conocer los resultados de los sondeos que se efectuaron hace unos días en los que la senadora con licencia obtuvo el triunfo superando a los otros tres finalistas: el senador Higinio Martínez,; el alcalde con licencia de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras y al titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Horacio Duarte Olivares.

Ésta será la segunda ocasión en que Delfina Gómez busque ser gobernadora mexiquense.

¿Quién es Delfina Gómez?

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Delfina Gómez Álvarez, quien fue designada como la coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T en el Estado de México y en cuanto la ley electoral lo permita se convertirá en la candidata de Morena a la gubernatura de la entidad mexiquense para el 2023, ha tenido una carrera política ascendente en la última década.

Forma parte del Grupo Acción Política (GAP) que creó el senador Higinio Martínez Miranda, quien ha sido su mentor y la impulsó para convertirse en alcaldesa de su natal Texcoco, aún sin estar afiliada a un partido político.

En la anterior campaña a la gubernatura del Estado de México abanderó al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y en una cerrada contienda perdió con el priista Alfredo del Mazo Maza.

Seis años después participará de nueva cuenta en el proceso electoral del estado más poblado del país con la intención de arrebatarle al PRI, por primera vez en su historía, la gubernatura de la entidad mexiquense.



Biografía de Delfina Gómez

Nació el 15 de noviembre de 1962, es maestra en Educación con especialidad en Administración de Instituciones Educativas.

Ha sido docente de educación básica

Formación académica de Delfina Gómez

Es licenciada en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional. Maestra en Pedagogía con especialidad en Planeación Educativa por el Centro de Estudios Superiores en Educación (CESE).

Maestra en Educación con especialidad en Administración de Instituciones Educativas por el ITESM.

Cargos Públicos de Delfina Gómez

Fue delegada estatal de Programas para el Desarrollo Integral en el Estado de México (2018-2021). Actualmente es senadora de la República de la LXIV Legislatura (2018), pero pidió licencia para incorporarse al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue diputada federal por el Distrito 38 de la LXIII Legislatura (2015-2018)

Presidenta municipal de Texcoco, Estado de México (2012-2015) por la alianza Movimiento Ciudadano-Partido del Trabajo.

Trayectoria profesional de Delfina Gómez

Profesora de grupo: Escuela primaria ‘Dr. Gustavo Baz’, San Pablito Calmimilolco, Chiconcuac.

Profesora de grupo: Escuela primaria ‘Lic. Benito Juárez’, Texcoco.

Orientador Técnico: Escuela secundaria Oficial No. 130 Nezahualcóyotl, Texcoco.

Auxiliar Técnico de Supervisión Escolar: Escuela primaria C. E. Nezahualcóyotl, Texcoco.

Secretaria escolar: Escuela primaria ‘Leona Vicario’, Lomas El Cristo, Texcoco.

Subdirectora escolar: Escuela primaria C. E. Nezahualcóyotl, Texcoco.

Directora escolar: Escuela primaria C. E. Nezahualcóyotl, Texcoco.

Directora escolar: Escuela primaria ‘Columbia School’, Texcoco

Actualmente es la secretaria de Educación Pública.

