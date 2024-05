El debate entre candidatos a la alcaldía Álvaro Obregón fue el escenario perfecto para que Lía Limón y Javier López Casarín se criticaran y atacaran fuertemente; mientras que también sirvió para que la abanderada de Movimiento Ciudadano, Esther Mejía, reiterara públicamente que se suma a la campaña de Morena.

Durante el desarrollo del debate, la candidata Esther Mejía enunciaba algunas propuestas y adelantó que durante su última intervención daría un mensaje. En ese último mensaje anunció violencia política de género en su contra por parte del partido naranja, pues desde hace varias semanas ya habían procesado su baja como candidata.

Detalló que metió una quejas y pruebas, pero el instituto Electoral le dijo que no se podía bajar.

“Te pido que no te dejes pisotear por absolutamente nadie… hoy anuncio públicamente que me sumo al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, al proyecto de Clara Brugada y también me sumó al proyecto de mi amigo Javier que también sé que tú podrás construir junto conmigo todo a lo que yo me comprometí”, puntualizó.

Al respecto, Lía Limón mostró unos mensajes de Movimiento Ciudadano “tratando de extorsionarnos para sumarse a nosotros, empajes de Esther con alguien más, nosotros no lo hicimos, por eso no me extraña que se sume con el peor candidato”.

Durante el debate también la abanderada de la coalición Va X La CDMX exhibió que Javier López estuvo encerrado en el penal de Topo Chico por un fraude millonario que le hizo a 26 mil maestros de Nuevo León. “De la cárcel a candidato de Álvaro Obregón”.

Como respuesta, el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México mencionó que efectivamente tuvo una orden de aprehensión por un supuesto fraude de 56 mil pesos firmado por 50 personas. “En la investigación resultó que 40 personas no existen”, mostró su ejercicio de no acción penal, y aseguró que esto se trató de un montaje orquestado por Tomás Zerón, hoy prófugo de la Justicia.

Lía Limón reviró que una de las empresas del candidato de Morena, PT y PVEM fue señalada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador por estar siendo investigada por el FBI por presunto lavado de dinero del narcotráfico.

“Un narcocandidato más, esa empresa también fue parte de la investigación en contra del exgobernador Cabeza de Vaca porque a través de ella, López Casarín, como prestanombres compró un departamento de 40 millones de pesos en Bosques de santa Fe; mientras Cabeza de Vaca está prófugo, este señor, prestanombres, es candidato de Morena”, arremetió la panista y anunció que el portal quienesjavierlopezcasarin.com, en donde estarán disponibles estos documentos.

López Casarín le recordó a Limón García cuando hablaba mal del PAN y señalaba que estaba secuestrado por una pandilla de cuatreros. Asimismo, precisó que el programa Blindar es un montaje, y que actualmente la alcaldía está condicionando la entrega de tarjetas aliadas.

Movimiento Ciudadano se deslinda de Esther Mejía tras declinar a favor de Morena

La dirigencia de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México precisó que Esther Mejía Bolaños no representa más a su partido, esto tras su “evidente y notorio apoyo a las candidatas Clara Brugada, por la Ciudad de México, y Claudia Sheinbaum en la contienda presidencial”.

La dirigencia recordó que el pasado 5 de mayo Mejía Bolaños expresó de manera pública su apoyo a las candidatas de Morena, y que ante le solicitaron de manera inmediata su renuncia de común acuerdo, pues la defensa de dichos proyectos políticos es incompatible con la esencia de su candidatura, así como del Movimiento mismo.

“Sin embargo, se ha negado a dimitir de su candidatura a la alcaldía Álvaro Obregón aún y cuando ha quedado de manifiesto su apoyo a otro partido, lo que resulta en una falta de ética total para dar un paso a un lado y poder sustituir su candidatura por alguien que tenga el firme compromiso de representar a Movimiento Ciudadano de manera seria”, señaló el partido.

Ante esta situación, Movimiento Ciudadano solicitó al Instituto Electoral de la Ciudad de México que, en virtud de sus manifestaciones, pospusiera el debate de hoy entre las candidaturas a la alcaldía Álvaro Obregón; “sin embargo, el Instituto no se pronunció, lo que resultó contraproducente para la equidad en la contienda y, por consiguiente, para la integridad democrática del proceso”.

El partido naranja recalcó que se deslinda totalmente de Esther Mejía Bolaños, por lo que sus dichos, posturas y declaraciones expresadas en el debate y medios de comunicación no representan la ideología, los valores, las agendas y “los objetivos que desde Movimiento Ciudadano se han construido”.

“Es de resaltar que Movimiento Ciudadano impugnó ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México el acuerdo del IECM que impedía la sustitución de la candidatura de Esther Mejía. Esto es una muestra más de las tácticas desleales de otras fracciones políticas de corromper a toda costa a las candidaturas de nuestro movimiento, por lo que hacemos un enérgico llamado al árbitro electoral para que actúe en consecuencia y se tomen las previsiones y medidas cautelares necesarias para evitar este tipo de acciones que no abonan a la pluralidad y a garantizar la equidad en la contienda”, comentó MC.

Por último, comentaron que seguirán adelante, enfocados en sus objetivos, comprometidos a seguir trabajando de manera incansable para consolidar un proyecto que responda genuinamente a las necesidades de la ciudadanía y que fortalezca las instituciones de nuestra democracia.

