Alelhí Salgado y Horacio Jiménez

nacion@eluniversal.com.mx

El candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez, asegura que ya rebasó a Xóchitl Gálvez, y aceptaría una declinación de ella, además de que sigue en pie la propuesta de que renuncien a sus dirigencias y a sus senadurías Marko Cortés y Alejandro Moreno, para negociar un gobierno de coalición con una agenda y un programa de gobierno por delante.

A dos días del tercer y último debate presidencial, Álvarez Máynez asegura que no negociará con impresentables como Marko Cortés o Alito Moreno, pero adelanta que, independientemente del resultado del 2 de junio, el PAN y el PRI van a tener diputados, senadores y gobernadores y hay que dialogar con ellos, para generar mayorías y consensos, porque el único que puede derrotar a Morena, es MC.

Desde su casa de campaña, relajado, de buen ánimo y confiado en que el encuentro de este domingo será decisivo, dice que el voto útil ahora favorece a MC, ya hay un efecto boomerang y al rebasar al PRI y al PAN, entre más llamen a esta figura, “más van a llamar a votar por MC”.

Lee también: Tercer Debate Presidencial: los datos clave sobre el último round entre Sheinbaum, Gálvez y Máynez

Asegura que la candidatura de Xóchitl Gálvez se diluyó porque nunca concretó la idea de ser ciudadana al representar a los Yunes y a los Duartes en Veracruz; a Graco Ramírez en Morelos; a Manlio Fabio Beltrones en Sonora, que les ha dejado una campaña errática, de majaderías, de insultos, de ofensas y de agravios: “un desastre de estrategia de campaña”.

Rechaza ser responsable si el 2 de junio gana Claudia Sheinbaum, y argumenta que prefiere que los jóvenes voten, independientemente de cuál sea la opción.

Califica de “fantasía” quienes acusan que su dirigente nacional, Dante Delgado pactó con el presidente, López Obrador la candidatura de MC para dividir el voto: “no hay pruebas, ni evidencias”.

Explica que nada le asegura que va a ser Presidente, “pero tengo la intuición, porque en el mundo ha vivido cambios y escenarios que eran impensables”.

Lee también: Álvarez Maynéz asegura que no declinará a favor de Xóchitl, le apuesta la voto joven

- ¿Cómo te sentiste en la campaña? ¿Hay un Jorge de antes de la campaña y otro después?

- Pues, me he sentido muy contento de poder estar en una contienda histórica, de ser el primer candidato a la presidencia del Movimiento Ciudadano y de poderle aportar a la campaña presidencial, que iba a ser una guerra de lodo, que iba a ser una guerra entre quienes piensan que una opción es la peor del país y quienes piensan que la otra opción es la peor del país. Haberle podido aportar ideas, causas y sobre todo haber podido saludar a miles de jóvenes que han transformado el guion de esta contienda presidencial, que se han involucrado en la política y en la vida pública, y que van a ser los que definan la elección del próximo 2 de junio.

- ¿Te sientes más fuerte? ¿Te sientes diferente? ¿Cómo te sientes?

- Es una experiencia transformadora. Es una gran oportunidad. Porque le da una exposición tremenda a tu agenda, a tus ideas, a tus causas, a tu manera de hacer las cosas. He intentado ser la misma persona. He intentado no mover mis convicciones y una cosa que me tiene muy orgulloso es que lo que hemos logrado defendiendo una agenda en la que creemos desde hace mucho: la jornada laboral digna, la no discriminación, los derechos de las mujeres a vivir en un país con igualdad de género, el tema prioritario de la campaña que han sido las niñas y los niños, el lugar que deben de ocupar en la vida pública del país. No necesité modificar el tipo de persona que soy, comportarme de manera distinta para lograr lo que hemos logrado y eso me hace sentir contento.

- Pero sin duda alguna es una experiencia que te transforma. ¿Hasta el momento te hace falta algo? ¿Te arrepientes de algo? ¿Algo que hubieras podido cambiar de la campaña?

- Me siento muy orgulloso del tema de las universidades. Me hubiera gustado que hubieran sido más debates. Yo lo planteé. Hubiera sido más una campaña en la que contrastaran las propuestas, menos la descalificación y la guerra sucia que ha sido el tono de las campañas de las candidatas permanente. Por supuesto que me hubiera gustado tener mayor equidad en la posibilidad. Las personas a lo mejor no lo saben, pero estoy impedido legalmente para tener los mismos spots que ellas, los mismos recursos. Sin embargo, creo que lo hemos logrado con creatividad, con mística, con el esfuerzo incluso de las niñas y los niños que han tomado un rol protagónico en esta campaña. Revertir esa falta de equidad.

- Jorge, justamente ahorita que lo mencionabas, no había recaído en eso, pero sí eres el primer candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia porque siempre habían ido en coalición, bueno, Convergencia, antes Movimiento Ciudadano, y ahora vas solo. Pero vas a pasar como una persona en la historia, algo diferente sobre todo del partido, pero además a nivel nacional. ¿Pero cómo quiere pasar Jorge Álvarez Máynez a la historia?

- Pues quiero ser el presidente que ponga por fin en el lugar central que le corresponde a las niñas y a los niños de México. Quisiera ser el presidente que también combata la desigualdad histórica que se ha perpetrado en este país, que se ha generado entre hombres y mujeres; que instale un sistema nacional de cuidados que permita que las mujeres puedan tener acceso a las mismas oportunidades que los hombres. Quisiera ser un presidente que le haga justicia a la tierra, a la naturaleza, al medio ambiente sustentable y también que lleve a un millón de jóvenes a la universidad con una política de estímulos educativos, los bonos culturales y con un principio de justicia intergeneracional. Eso me gustaría dejarle al país.

- Durante toda la campaña se habló, y creo que hasta la fecha tú nos has dicho a la prensa que se te pregunta a diario que si vas a declinar, pero ¿qué nos puede asegurar que no? ¿Cómo nos puedes asegurar que hasta el 3 de junio no vas a cambiar de decisión y no vas a declinar?

- Porque voy a ganar la contienda presidencial, porque todo el tiempo estamos recibiendo encuestas. También hace mucho que quienes publican sistemáticamente encuestas no las han publicado. Eso atiende una razón, que no favorecen a los intereses que se habían estado impulsando. Hemos crecido muchísimo, drásticamente y esa posibilidad de triunfo, por supuesto, que aleja cualquier posibilidad. Esta campaña reforzada que, en un acto de suspensión se está impulsando el PRI sobre todo y el PAN con ese tema, creo que tiene que ver con que están hoy extraviados, perdidos en la contienda presidencial.

Lee también: "Alito" Moreno reta a Álvarez Máynez a declinar por Xóchitl Gálvez a cambio de renunciar a dirigencia del PRI y candidatura

- ¿Hay una garantía de que Jorge Álvarez Máynez estará solo hasta el 2 de junio?

- No, hay una garantía de que por ningún motivo pactaría yo con estos impresentables de la política mexicana, del PRI y del PAN. No hubo un orden en el que represente esencialmente lo mismo que ellos, aunque el discurso sea distinto.

- En ese mismo aspecto, este llamado, bueno, se hizo mediático el tema de Alito, de Marko, este llamado al voto útil, ¿por qué definitivamente tú no ves un arreglo con ellos o un acuerdo? Te lo pregunto porque incluso tú deslizaste la posibilidad de que Beatriz Paredes pudiera ser la dirigente del partido. ¿Pero lo dijiste como de broma? - - No, no es de broma. Yo lo que he dicho es que, dos cosas, si el bien mayor fuera a derrotar a Morena, que yo creo que hay cosas más importantes para el país que pensar en que otro partido no llegue al poder, que es más importante hablar de lo que sí quieres que suceda con el país, pero si el bien mayor fuera derrotar a Morena, el único que lo puede hacer es Movimiento Ciudadano y un servidor, y entonces podríamos entrar en una negociación de cómo se incorporan ellos a nuestro proyecto y la primera condición que yo diría, que pondría sobre la mesa para aceptar que se incorporaran ellos a apoyarnos es que no estuvieran ni Marko Cortés, lo que representa a los padroneros, que se han adueñado del PAN, a las empresas corruptas que se han asociado a gobiernos locales como el de Benito Juárez, como los gobiernos estatales que tienen, como lo hicieron con Quico Vega en Baja California, como los gobiernos impresentables, y a la de Alito Moreno, que no podrían estar ellos en esa negociación de incorporación y que hay en el PAN, en el PRI, en Morena, en todos los proyectos políticos, personas valiosas con las que se puede dialogar. Puse un ejemplo, que es el caso de Beatriz Paredes, pero creo que hay personas con las que vale la pena siempre dialogar y que tienen un nivel distinto al que tienen los actuales dirigentes de esos partidos.

- Pero la negociación sería que Xóchitl se uniera a ustedes…

- Sí, que ese esfuerzo que ellos representan, quienes sientan que el bien mayor del país es ganarle a Morena, pues deberían de hacer eso porque no solamente en estados como Jalisco y Nuevo León, que ya estamos dos a uno arriba del PRI y del PAN, acabamos de tener encuestas del Valle de México, donde vamos ya adelante de la candidata del PRI y del PAN; en Michoacán, estados que eran bastiones de ellos; del Estado de México, y la debacle es total.

- Cuando platicaron con nosotros Alito y Marko, ellos aseguraron que Morena estaba financiando a Movimiento Ciudadano, tu campaña, también te han tachado de operador de Morena. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?

- Que ahí está la evidencia en nuestra historia. Alito es el que les hizo el trabajo sucio de la militarización del país en la Cámara de Diputados, es el que pactó con el Verde, que el Verde no fuera en alianza en Quintana Roo, o sea, que el Verde no fuera en alianza en Campeche, para que el PRI no fuera en alianza con Quintana Roo, el que ha tenido siempre una relación de subordinación con el gobierno, sus votaciones, la Ley Zaldívar, ahora que está muy de moda el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación… Quienes han tenido ese tipo de trayectoria de negociación de historial son ellos. Quienes tienen embajadores de estados que entregaron el Estado de México, entregaron Hidalgo, entregaron Sonora, entregaron Sinaloa, entregaron Campeche, que es la tierra que gobernó Alito, y luego nombraron embajador a su gobernador, son ellos y que quienes reciben siempre ese tipo de tratos han sido ellos. Mi campaña prácticamente no ha costado, porque en las universidades no se gasta, porque los spots son un bien público, ellos han simulado gastos, y estamos muy contentos de, sin necesidad de tener el dinero que ellos han despilfarrado, que ellos han dilapidado, porque si ustedes analizan el comportamiento del gasto que tienen, se están robando una parte importante del dinero de la campaña de su candidata, van a tener el peor resultado de su historia.

Lee también: “El único que puede derrotar a Morena soy yo”: responde Álvarez Máynez a Xóchitl Gálvez

Foto: Fernanda Rojas EL UNIVERSAL

- En esta parte, el peor resultado, ¿tú has palpado con la gente en la calle que Xóchitl ya no tiene ese impulso que tenía al inicio de la campaña?

- Sí, creo que se diluyó, creo que nunca se concretó esa idea de que iba a ser ciudadana, porque no puede ser ciudadano alguien que, por ejemplo, México es muchos Méxicos, y si tú en Veracruz, los Yunes que saquearon Veracruz, que son el cáncer de Veracruz, junto con Duarte, están ahí, el duartismo está ahí; si tú en Morelos presentas a Graco Ramírez; si tú en la Ciudad de México ofreces el cártel inmobiliario, lo que tiene esa campaña es nada de ciudadanía y mucho de la vieja política, la política de Paco Cienfuegos en Nuevo León, que va como candidato pluri y Manlio Fabio Beltrones en Sonora, tienen una serie de figuras que han vuelto inviable la posibilidad de que esa sea una candidatura ciudadana. La gente lo vio, y a eso le sumas tú, una estrategia errática, de majaderías, de insultos, de ofensas, de agravios, que ha dejado de entusiasmar a las personas, pues creo que tenemos, el resultado que tenemos. Si vieron el último spot que realizan en el que dicen, bueno, todas las buenas propuestas las tiene Movimiento Ciudadano, pero vota por nosotros porque no somos Morena, creo que ese es el resumen de una estrategia fallida, de una estrategia de una campaña que ha tenido un desastre.

- Esta vez había históricamente dos mujeres liderando la contienda, ¿no era un momento también como para dejar que fuera una contienda de mujeres, no sé, poner una opción femenina en Movimiento Ciudadano?

- Creo que la agenda va más allá del género de quien porta la agenda. El día que presentamos el libro del México Nuevo, Amalia García dijo una frase de Marta Lamas: “cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género”, y en los debates he presentado una agenda de igualdad de género completa, para el tema de una justicia con perspectiva de género, para el tema de erradicar los feminicidios y, en todas las entrevistas que han tenido ellas, por ejemplo, cuando les preguntan sobre su posición frente a los derechos sexuales y reproductivos, frente al derecho a decidir de las mujeres, no la dan. Acabo de ver una entrevista con un medio internacional de la candidata Morena, he visto muchas de la candidata del PRIAN, y nosotros lo que hemos planteado es un compromiso ineludible con el derecho a decidir de las mujeres. Entonces creo que la mejor contribución que le podamos hacer a las mujeres de México, más allá del género del gobernante, es saldar esa deuda histórica, esa brecha injusta que viven las mujeres de este país.

- Oye, en la semana también se habló mucho del voto útil, ¿qué es el voto útil?

- Pues, el voto útil creo que no significa lo mismo en México que en la teoría política. En la teoría política es ¿dónde pones tu voto que valga más? Y eso debería de tomar en cuenta, digamos, el tipo de sistema electoral que tienes, si es de representación proporcional, si es de representación pura, si es de mayoría simple. Por ejemplo, en algunas ocasiones se utilizó mucho para llamar al voto por partidos minoritarios que debían de ser representados. En el 2021 los poderes fácticos hicieron una campaña denominada el voto útil, que era, no una campaña contra Morena, sino una campaña contra Movimiento Ciudadano que decía: “vota por el PRIAN porque es el que le puede ganar a Morena”. Lamentablemente para ellos, el estado de las cosas hoy en México va a generar un efecto boomerang en el voto útil, porque como nosotros rebasamos al PRIAN, entre más llamen al voto útil más van a llamar al voto por Movimiento Ciudadano porque de entrada los jóvenes quieren votar por sus causas, por su agenda, pero además, el sentido del voto práctico, de quién puede representar una mejor alternativa a Morena y quién puede generar una perspectiva de futuro para el país, nos está favoreciendo y el efecto boomerang ahora va a hacer que el efecto del voto útil sea completamente distinto al del 2021.

- ¿Es decir, el voto útil sería para ustedes?

- Sin duda alguna, porque los negativos que ellos tienen, la tasa de rechazo, hay una pregunta muy importante en las encuestas que yo he pedido a todas las personas que analizan encuestas que la vean. Segunda opción, siempre se le pregunta a una persona, ¿usted por quién votaría? Te dan una opción y si no votara por esa opción, ¿por cuál votaría? y nosotros salimos como la segunda opción de los votantes, tanto de Morena como del PRI y del PAN.

- Hasta hoy solo hay encuestas locales que se ponen por encima de las candidatas, pero en las nacionales todavía, al menos a Claudia Sheinbaum, no has logrado rebasarla. ¿Qué te asegura que serás presidente de México, Jorge?

- Nada te lo asegura, pero lo que me hace pensar en esa intuición es que el mundo ha vivido cambios y que escenarios que eran impensables. Yo, por ejemplo, siempre he tenido un seguimiento de la vida política latinoamericana ¿quién iba a pensar que el peronismo iba a caer como cayó?, ¿Quién iba a pensar que Chile, ni el partido socialista, ni la concertación, ni el partido de derecha, heredero de la tradición pinochetista, iban a figurar en una elección presidencial y que íbamos a tener un presidente emergido prácticamente de una plataforma independiente como fue Gabriel Boric? Y lo que estoy viendo en el mundo es la tendencia de las ciudadanas y los ciudadanos a elegir cosas distintas, cosas que rompan con la lógica tradicional. Lo que estoy viendo en las universidades, lo que estoy viendo en las calles, en las plazas públicas, es que en México vamos a lograr un fenómeno de ese tipo. Nada me lo garantiza, pero hacia allá veo que se está moviendo la aguja de la elección.

Lee también: Máynez, el hombre del momento y la cuestión de Colosio

- ¿Tú te sientes tranquilo, tu consciencia está tranquila si Sheinbaum gana el 2 de junio, Máynez no será responsable de que ella sea presidenta?

- No, porque yo prefiero que los jóvenes voten, lo he dicho, independientemente de que sea otra opción porque quiero que sea la elección más participativa de la historia, con más altos niveles de participación, menos niveles de abstencionismo, porque eso le dará legitimidad al futuro del país. Estoy convencido que si eso sucede nos favorecería a nosotros, pero siempre voy a respetar el que sea el resultado de la elección y yo no tengo, me parece muy contradictorio este asunto de que el país no aguantaría 12 años de Morena, ah, pero sí aguanta 82 años del PRIAN, eso no puede ser la lógica con la que tú trates de motivar a un votante. Yo no quiero ser presidente porque el país no aguante 6 años de Morena o 6 años del PRIAN, quiero ser presidente porque en 6 años un gobierno a nuevo puede darle posibilidades de desarrollo, de prosperidad, de igualdad de oportunidades y de pacificación a un país que lo reclama.

- Creciste muy rápido, Jorge, en los números, en las simpatías. ¿Cuál es el secreto? Porque realmente tu campaña solo se dirigió a jóvenes y niños.

- No tanto, no es así necesariamente. Ha habido, digamos, una línea prioritaria. Acabamos de tener encuentros masivos, grandes, en Colima, en Ciudad Guzmán, en Puerto Vallarta, en Campeche tuvimos un encuentro multitudinario y hemos tenido encuentros sectoriales con jornaleros, agrícolas. Asistí a todos los eventos, digamos, cumbre de la elección, la convención nacional bancaria, el pacto por la primera infancia, pactos por la educación, el encuentro con la conferencia del Episcopado Mexicano. Hemos tenido una campaña que ha atendido a todos los sectores y que ha visibilizado a sectores excluidos como las personas con discapacidad. No creo que haya un secreto en particular, sino que creo que estamos tratando de leer un momento en el que había una mayoría silenciosa, que no era muy vocal porque la polarización había generado un espejismo, una idea de que o eras obradorista o antiobradorista y creo que hay mucha gente que quiere ver qué hay después de López Obrador y a esa gente la estamos representando, le estamos dando un horizonte y creo que eso ha sido muy importante para generar un nuevo momento de la elección. Y por supuesto, no menosprecio el efecto que han tenido los jóvenes, incluso los niños en la campaña, porque hay una cosa, conversan. Por ejemplo, ahorita acabo de firmar un libro para una señora que se llama Gloria y me dice: ‘dedícaselo a una Gloria que me convenció a votar por ti’, que es su hija, eso me pasa mucho en los aeropuertos, en las calles, en las plazas. La generación centeniall, a diferencia de la generación X, a diferencia de la generación boomer, tiene un diálogo permanente con sus padres, con sus abuelos, con sus abuelas y está siempre en esa conversación y nos ha ayudado mucho a entrar a otros públicos también.

- Aun así hay un sector muy duro que está muy decidido a votar por Morena o por el PRIAN y no sé si en estas últimas semanas de campaña vas a hacer algún mensaje dirigido a esta parte de la población.

- Yo sé que por eso lo que están intentando ellos es generar una estrategia de desinformación. Esos sectores van a votar por nosotros cuando vean ese sentido de utilidad del voto al que se refirió Horacio, que es muy importante que acreditemos. Se está dando porque el fenómeno en redes sociales, que ayer alcanzamos 900 millones de reproducciones en redes sociales, eso no está dando una viabilidad, no lo tiene ninguna campaña y en pauta es mucho mayor, pero por supuesto que estoy convencido de que hay un sector importante que está esperando que se cristalice esa oportunidad de ganar para dar la confianza y además hay un 45% del electorado que no ha decidido su voto. Eso es muy importante para nosotros, no se refleja en las encuestas también porque creo que en México hay una mala costumbre de distribuir a la gente que te dice no sé por qué votar, no votar o cualquiera de las opciones y cuando tú ves los números de las encuestas a veces te dan 100 puntos cerrados. Yo prefiero ver los porcentajes efectivos de la gente que contesta su preferencia electoral y de la gente que dice que está esperando el voto porque esa gente tiende a votar más de una manera, digamos, por una opción emergente que por una opción que haya anticipadamente. ¿Por qué razón alguien que ya vivió dos años de campaña de Claudia Sheinbaum en este momento se orientaría a darle su voto después de dos años? Creo que es mucho más factible que la gente que no ha decidido su voto se manifieste por nuestra campaña.

Lee también: Máynez defiende a AMLO y le pide deslindarse de gobernadores de Morena que “de repente amanecieron guindas”

- Oye, ¿qué le dices a las personas que acusan que tu campaña no es competitiva al interior de las tres candidaturas y que no es auténtica?

- Pues normalmente quienes tienen estos gestos de descalificación pues tienen un interés electoral distinto. Yo respeto cualquier opinión. Creo que el 2 de junio va a poner muchas cosas en su lugar. Los resultados más que cantarlos hay que construirlos y que nosotros ya ganamos esa discusión. Hay varios días, varias semanas que la discusión ha girado en torno a nosotros por una u otra razón. El grado de desesperación con el que se han estado expresando en los últimos días nadie hablaría. Fíjate como por ejemplo Alito reúne a toda la plana mayor del PRI para mandar un mensaje y yo le contesté en un tiempo libre de mi trayecto. Eso habla muy gráficamente de cuál es el nivel de prioridad que alguien tiene para sus adversarios. Si fuera irrelevante no nos darían esa atención.

- ¿Sigue en pie esta propuesta de que también Marco renuncie a su dirigencia y que tal vez veas la posibilidad de que Xóchitl Gálvez se una a tu campaña?

- Sí sigue en pie porque creo que para cambiar al país necesitamos cambiar a la clase política que está al frente del país. Justamente ahorita veía un salón en la ANUIES que se llama Jesús Reyes Heroles y cuando tú piensas en esos nombres, cuando piensas en Castillo Peraza, Gómez Morín, Reyes Heroles, y ves la tradición que estas personas han dilapidado, pues no dejas de pensar en que México pudo haber sido un país distinto si hubiéramos seguido otro tipo de liderazgos y esta degradación política que vive en el PRI y el PAN yo sí creo que necesita ser corregida para el futuro independientemente de los resultados porque esos partidos van a tener diputados, van a tener senadores, van a tener, seguir teniendo gobernadores. Hay que dialogar con esos partidos pero ojalá que reanudaran sus espacios de dirigencia porque creo que hay gente que representa mucho mejor los valores, las tradiciones democráticas de esos partidos que los actuales dirigentes.

- Y en un escenario en que de verdad Alito y Marco renuncien y cedan a tu petición, ¿cómo se daría esta, pues no sé, esta estrategia? ¿Podrías profundizar y explicarnos?

- Sí, yo veo perfiles que serían muy útiles, que le podrían servir mucho al país en distintas áreas. Creo que también localmente se pueden generar acuerdos y creo que se puede poner por encima, en eso coincido con Luis Donaldo Colosio, se puede poner por encima del corto plazo de espacios electorales una visión de país, pero digo, eso es válido para cualquier visión no nada más para el PRI y el PAN. ¿Por qué? Porque necesitas un gobierno que genere mayorías y consensos más allá de tu propio partido. Sea quien sea presidente debe de buscar cómo construye mayorías. Hay quienes las construyen sobornando, corrompiendo al adversario, hay quienes las construyen persiguiéndolo. Yo prefiero pensar en una mayoría construida a partir de programa de gobierno, de coincidencias y de agenda y de un diálogo serio con las distintas fuerzas políticas.

Lee también: Sheinbaum: falso que Morena esté financiando campaña de Álvarez Máynez

- ¿O sea, verías algo así como una especie de gobierno de coalición?

- Sí, más parecido a lo que se da en los sistemas parlamentarios que en los sistemas presidenciales, es decir, con una agenda y con un programa de gobierno por delante.

- ¿Qué fue lo que pasó con Alito? Te lo pregunto porque lo vimos como muy enojado, como muy agitado con ese video que sí te hacía falta y no sé qué. ¿Desde tu perspectiva qué le pasó?

- Se va a ir poniendo más porque va a pasar la historia como el peor dirigente en la historia del PRI y a él le urge darle una explicación distinta al resultado que va a tener el 2 de junio porque tú puedes estirar una mentira, puedes pagar una encuesta, pero la realidad tarde o temprano llega. De hecho, si tú ves, pues no se ve ni siquiera una coordinación y eso suele suceder cuando estos temas van avanzando. Él dice, por ejemplo, que yo le dé mi tiempo aire a su candidata, pero él no se lo da, él sale en los spots del PRI en vez de su candidata. Entonces, eso te habla de una inconsistencia que quienes lo conocemos de hace muchos años, pues ya lo hemos detectado, era el principal subordinado, seguidor, fiel y entusiasta, aplaudidor de Miguel Ángel Osorio Chong, cuando era Secretario de Gobernación, cuando estaba en el poder y cuando era un hombre cercano al poder. Y luego, cuando defenestran a Osorio Chong, pues se vuelve su principal enemigo. Y así es él, siempre va donde vaya el poder.

- ¿Pero no le tienes molestia?

- No, no en lo personal, aunque como dice la canción de Serrat, entre esos tipos y yo hay algo personal, pero no personal porque tengamos una historia privada que explique ninguna diferencia sino personal, porque en política hay que volver personal cuando la gente tiene comportamientos que dañan, que lastiman a la República.

- El PRI y el PAN, varios perfiles también acusan que supuestamente Dante Delgado, negoció con Andrés Manuel López Obrador, dividir con una candidatura de Movimiento Ciudadano, el nombre que sea, pues ese voto para favorecer a Claudia. ¿Qué nos podrías decir al respecto?

- Que le tengo una absoluta confianza a Dante, que hay un registro histórico, por ejemplo, Dante ha sido el único dirigente que le ha, no solamente dicho a través de declaraciones o de coyunturas electorales, sino que ha dejado redactadas una serie de cartas públicas y abiertas para el Presidente que retratan lo que ha sido este sexenio, que retrata nuestra postura, la posición política de Movimiento Ciudadano y de su dirigente frente al gobierno Moreno de Morena y pues que esas cosas son fantasía, nunca se ha mostrado una evidencia, una foto. Quienes tienen fotos de momentos bastante tristes de negociación son ellos. Quien pidió que lo recibieran para la Asamblea Nacional para negociar abiertamente fue Santiago Creel, que es el coordinador de la campaña del PRIAN, quien se reunió constantemente y negoció varias reformas con Adán Augusto, fue Alito Moreno como dirigente nacional del PRI y en cambio nosotros pues la verdad es que no hemos tenido esa actitud de colaboracionismo que a ellos los caracteriza.

- Entonces ¿podemos decir que no hay ningún tipo de pacto con López Obrador, con Morena?

- Absolutamente, lo que hay es una cosa que a mí me parece de elemental estrategia, si este es un Presidente que es aprobado por dos terceras partes de la población y tú no puedes ganar la elección con un tercio por ciento de la población, con un tercio de la población, ¿por qué no hablarle a un porcentaje más amplio de la población si aspiras a ganar? Eso es lo que explica también el fracaso del PRIAN pues ellos no quieren hablar con esos dos tercios de la población que apoyan o que aprueban, al menos al presidente López Obrador, pues ese es un problema de estrategia básica que yo no entiendo.

- ¿Cómo está el apoyo en Movimiento Ciudadano? ¿Ya limaron las perezas con Alfaro?

- Bueno, ustedes han podido ver que hemos avanzado mucho en Jalisco, Nuevo León, Campeche, en los lugares emblemáticos del Movimiento Ciudadano. Justamente me da mucho orgullo que el prólogo de este libro, que además es muy bonito el prólogo, lo escriba un símbolo de la política mexicana para mí como Patricia Mercado, que lo hayamos podido presentar con Clemente Castañeda, exdirigente nacional del Movimiento Ciudadano, y con Amalia García y veo un gran orgullo al interior del Movimiento Ciudadano por lo que se ha hecho en la campaña, un gran arropamiento, pero también veo algo positivo en Movimiento Ciudadano, que estamos aprendiendo a discutir, a deliberar sobre la marcha y en un espacio que no, digamos, significa una falta de apoyo a los valores fundamentales. Por ejemplo, ayer estuve en Oaxaca, una de las personas que han alzado la voz en este tema de las candidaturas de representación proporcional y plurinominal, esa es nuestra excandidata de gobernador Alejandra Morlan, pero ella estuvo ahí haciendo campaña, estamos juntos. Hay una discusión sobre los espacios, sobre la representación, sí, pero estamos en San Luis Potosí, he estado con las personas que pueden tener una visión distinta sobre un tema en particular, en este caso cómo se conformaron algunas listas, pero que la visión general que tenemos para el país, para sus estados, creo que suma más que esas diferencias.

- ¿Qué va a hacer Jorge Álvarez Máynez el 2 de junio a las 12 de la noche? ¿Cómo te ves?

- Pues viendo los resultados, sin duda alguna dándole mucho seguimiento también a los procesos locales, yo construí mucho en los últimos años a partir de lo local y hay muchas elecciones que me parecen muy importantes además de la mía, entonces seguramente ese día me desvelaré viendo los resultados electorales.

- ¿Festejo?

- Estoy diciendo que va a ser un escenario muy positivo y de festejo para nosotros, no por una visión personal, sino por lo que signifique para el país lo que podamos hacer, y espero que pueda también estar conversando sobre lo que va a hacer el país en los próximos años.

- ¿Cómo presidente?

- Pues ese es el lugar al que aspiro, por el que estoy trabajando, creo que si hubiéramos diseñado cómo llegar a este momento de la campaña, es como cuando tú diseñas un tipo de partido en el fútbol, digamos que llegamos al minuto 75 del partido y estamos en donde nos imaginábamos que podíamos estar si es que esperábamos a ganar, ¿eso te dice que ya ganaste el partido? No, estamos jugando contra equipos que tienen más presupuesto, contra equipos que tienen más años haciendo campaña, que tienen aparatos, gobernadores, pero digamos que estamos en el momento estratégico que diseñamos para la contienda.

- ¿Qué mensaje mandarle a la ciudadanía?

- Que salgan masivamente a votar, que comparen, que contrasten, que voten con el corazón y con la razón, y que nos acompañen en los próximos años, no solamente con su voto, sino con una conciencia crítica permanente, colectiva, que nos permita darle un rumbo al país, que México puede ser un gran país, ya lo es, pero tiene problemas de desigualdad, de violencia, de impunidad, que no son normales y que no deberíamos de acostumbrarnos en el país, y que el cambio no lo va a hacer nada más un presidente o un partido nuevo que gobierne, sino un cambio de conciencia general, un cambio de conciencia colectivo que nos permita darle otro rumbo a México.