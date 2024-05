Jorge Álvarez Máynez aseguró que no es Andrés Manuel López Obrador quien le está haciendo daño al país, sino los gobernadores y militantes de otros partidos que se cambiaron a Morena y “de repente amanecieron guindas”. Por ello, llamó al Presidente de la República mexicana a deslindarse de ellos.

Asimismo, el abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano declaró que, de gobernar México, él pondrá en su gabinete a las personas que puedan aportar al servicio de la República mexicana por ser profesionales y no por una cuestión electoral, de amiguismo o de conveniencia como los gobernadores de Morena.

“Yo creo que el peor daño que le está haciendo Morena al país, ni siquiera es lo que está haciendo López Obrador, sino lo que está haciendo ese Morena que se cuelga de él, que en muchos casos es lo peor del PRI, los que estaban con Duarte, los que estaban con Beto Borges, los que estaban con Manuel Velasco, en Chiapas y que de repente amanecieron guindas, y que lamentablemente están con un discurso que yo creo que está bien el discurso, yo lo comparto, yo muchos años lo compartí, no se está haciendo eso en la práctica.

Lee también Álvarez Máynez responde a “Alito”: si cede la dirigencia del PRI a Beatriz Paredes, “con gusto platicaré con ella”

“Le convendría al actual Presidente deslindarse de esas personas. Yo lo he hecho con compañeras, con compañeros que han estado en Movimiento Ciudadano y que yo no estoy de acuerdo con eso. A mí eso me parece un mal, por eso la pregunta es, yo no entiendo la militancia como complicidad, si alguien de Movimiento Ciudadano actúa mal, se le debe de señalar, de otro partido pues también”, señaló el político zacatecano desde la Universidad Anáhuac, campus Xalapa, Veracruz.

En un encuentro con alumnos, en la universidad número 40 que visita hasta el día de hoy, llamó a los veracruzanos a pensar bien en su voto por el beneficio del estado pues consideró que sus anteriores gobiernos lo tienen abandonado y le hicieron mucho daño a una entidad que es posible potencia turística.

“Mucha gente va a votar por Morena porque apoya a López Obrador, porque les gusta la manera en que se expresa de la corrupción, la manera en que le tira a grupos de interés, a grupos de poder, porque está de acuerdo con los programas sociales, porque le parece bien el aumento del salario mínimo, porque tiene una lucha histórica, pero lo que es triste es que eso de lo que él habla, de no robar, no mentir, no traicionar al pueblo, de austeridad, tú vas a los estados y la gente que llegó al poder colgándose de él, actúa de manera muy distinta”, insistió.

Como lo hizo en la presentación de su libro “México Nuevo”, explicó que él, de ganar en las elecciones del próximo 2 de junio, será un Presidente lopezobradorista que mantendrá algunas modificaciones del modelo actual, pero cambiará otras como la llegada al poder de perfiles que no están capacitados y se integran a la política con palancas.

“Va a ser muy distinto el país después de que deje el poder López Obrador, porque la gente ya va a pensar en esas personas que son Morena, que no necesariamente es un líder social, al que para bien o para mal, la gente ya le asignó un lugar en la historia. Yo por eso he hablado mucho de un post lopezobradorismo y de que una cosa que tiene que suceder en México es el servicio civil de carrera, para que no llegue al poder, al gobierno, el que anduvo en la campaña con Máynez, aunque haya sido trans, aunque haya sido corrupto, pero pues si es de su partido que llegue; no, que lleguen los perfiles que deben de llegar.

“Que llegue a la Secretaría de Educación una especialista en educación, que llegue a la Secretaría de Salud una especialista en salud, que lleguen las personas que le pueden aportar más al país, no por una cuestión electoral o política o porque te dieron para tu campaña”, dijo Jorge Álvarez Máynez.

Lee también "Alito" Moreno reta a Álvarez Máynez a declinar por Xóchitl Gálvez a cambio de renunciar a dirigencia del PRI y candidatura

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/apr