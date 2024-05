El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) realizó una demostración de las urnas electrónicas versión 7.0 que habrá en las 44 casillas especiales que se ubicarán en distintos puntos de la capital del país este 2 de junio.

En cada una de las casillas especiales se colocarán tres urnas electrónicas desde donde las personas que no puedan votar en su lugar de residencia, tengan la posibilidad de emitir su sufragio por algunos cargos.

Al llegar a las casillas especiales, las personas entregarán su credencial para votar a los funcionarios de casilla, quienes los buscarán en el sistema y, una vez identificados, le dirán los cargos por lo que podrán votar y les entregarán una tarjeta de votación.

Tarjeta de votación. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Con su tarjeta de votación, las y los ciudadanos se acercarán a la urna electrónica e introducirán este plástico por una ranura superior. Una vez colocada, en la pantalla de la urna le irán apareciendo cada una de las boletas u opciones por las que podrá votar: presidencia, senadurías y diputaciones de Representación Proporcional, Jefe de Gobierno o gobernador.

Las personas irán marcando cada casilla con el partido de su preferencia o podrán anular su voto, según lo consideren.

Estas urnas electrónicas también cuentan con plantilla braille y audífonos para apoyar a las personas que tengan alguna limitación física.

Una vez que el elector haya marcado todas las opciones, esta máquina le imprimirá un recibo de votación; posteriormente, la persona retirará la tarjeta de la ranura superior de la urna y la entregará a los funcionarios de casilla, quienes le regresarán su credencial para votar y le marcarán el pulgar.

Ticket de voto: Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Está tarjeta de votación no podrá ser usada por otra persona sin antes resetearse en el sistema. Estas urnas electrónicas cuentan con un sistema para permitir que sigan funcionando por algunas horas, a pesar de que no haya energía eléctrica.

Consejeros del IECM hicieron una demostración de esta votación, y después la presidenta de este organismo, Patricia Avendaño, detalló que en cada casilla especial podrán votar hasta mil personas a través de este mecanismo; es decir, 44 mil en total.

“Las casillas especiales están pensadas para las personas que están en movimiento. Vamos a suponer que una persona vive en Coyoacán, pero no está en su sección electoral ni en su Distrito, va a poder votar por el resto de los cargos, no puede votar por el diputado local, pero sí puede votar por su alcalde y por la Jefatura de Gobierno, en el caso de la elección local. Si está en una alcaldía distinta, no va a poder votar por el alcalde; entonces todo va a depender de cómo se mueve”, apuntó.

Cada una de estas urnas tuvo un costo de 18 mil pesos, y se busca que en un futuro no muy lejano, puedan implementarse en casillas normales.

Urnas electrónicas. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

