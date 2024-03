Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, reaccionó este domingo a los dichos de la diputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, quien cuestionó la estrategia “abrazos, no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su participación en la Feria de las Ideas 2024, realizada en Puebla, Cayetana Álvarez señaló al gobierno del presidente López Obrador de abrazar a los criminales con su política de “abrazos no balazos”.

En su discurso, la también historiadora, periodista y portavoz de la asociación cívica Libres e Iguales pidió a los mexicanos defender la democracia.

“Voy a hablarles con claridad (…) porque las circunstancias creo que lo exigen. México, este país formidable, esta nación admirable, esta potencia económica y cultural impresionante está siendo no tomado por el crimen organizado, por la complacencia de quienes debieran defenderlo, ‘abrazos no balazos’ o más bien ‘abrazos a los que dan balazos’, el eslogan es bonito, pero el resultado es catastrófico, catastrófico con la democracia y sobre todo, para los jóvenes, miles de jóvenes mexicanos están matando y muriendo (…) y esto no es responsabilidad solo de los criminales, también lo es principalmente de quienes gobiernan y aplican las políticas de seguridad”, dijo la legisladora española.

Sheinbaum reacciona a declaraciones de diputada española

Tras los dichos de Álvarez, Claudia Sheinbaum aseguró que “ahora vamos a ir por más democracias”.

“Fíjense, dicen, oí hace poco a una diputada de España que decía que ‘México estaba terrible’, que ‘iba a ir al autoritarismo’. ¿Ustedes les creen eso? ¿Quién ha luchado por la democracia siempre? Nuestro movimiento.

“¿Quién luchó contra los fraudes electorales? ¿Quién ha seguido defendiendo la democracia? Pues ahora vamos a ir por más democracias, por más libertades, por más justicia, que es el anhelo del pueblo de México porque no queremos que vuelva a haber nunca más fraudes electorales”, dijo Claudia Sheinbaum en su gira por Puebla.