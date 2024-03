Villahermosa.— Con Morena encabezando todas las encuestas de preferencias electorales y una oposición dividida, arrancan 75 días de campañas electorales con cuatro aspirantes a la gubernatura de Tabasco, en donde además se renovarán 17 alcaldías y el Congreso del estado.

El partido guinda, que gobierna la entidad desde 2018, decidió tras un proceso interno que su candidato fuera Javier May Rodríguez —extitular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y uno de los hombres de mayor confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador—, quien se impuso al grupo del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que tenía como carta fuerte a la alcaldesa de la capital, Yolanda Osuna Huerta, quien al final irá por la reelección.

En el caso del PAN, la candidata es Lorena Beaurregard de los Santos, una militante del PRI que no renunció, sino que fue invitada de manera externa; por MC va Minés de la Fuente, una expriista, esposa de un priista, y por el PRD el abanderado es el senador con licencia Juan Manuel Fócil Pérez.

En el caso del PRI, partido que gobernó esta entidad por cerca de 80 años, hasta 2012, no hubo militante que quisiera ser candidato para enfrentar a Morena, por lo tanto, de último minuto logró un convenio de candidatura común con el PAN, y su candidata será Lorena Beaurregard, exfuncionaria del gobierno de Andrés Granier.

De acuerdo con el analista político Luis Antonio Vidal, el escenario electoral pinta una amplia ventaja para el candidato de Morena, Javier May, no sólo porque representa al “lopezobradorismo” y su corriente como fundador de este partido, sino porque los grupos internos se pusieron de acuerdo para tener un candidato fuerte que llega con una amplia ventaja.

Aseguró que la oposición no ganará: “No tiene ninguna posibilidad de ganar la gubernatura, porque Morena lleva camino andado con el posicionamiento de AMLO en la entidad y la trayectoria de May. Por si fuera poco, no se pusieron de acuerdo los partidos opositores en designar a un solo candidato, de tal manera que divididos tienen menos posibilidad de ganar”.

Luis Antonio Vidal afirmó que la inseguridad no influirá en la votación, porque la ciudadanía ha demostrado un alto interés en participar en las últimas elecciones, así que se espera que más de 60% de la lista nominal —que es de un millón 814 mil 221 de ciudadanos— salga a las urnas.

Inician campañas

Hoy arrancan los 75 días de campaña para los candidatos. En el caso de Javier May Rodríguez, lo hará acompañado de Claudia Sheinbaum en los municipios de Huimanguillo, Paraíso y Comalcalco; Minés de la Fuente, de MC, estará apoyada por Jorge Álvarez Máynez también en Huimanguillo; el representante del PRD, Juan Manuel Fócil, estará acompañado por Jesús Zambrano en Centla, Cárdenas y Comalcalco, y finalmente la candidata común del PRI y PAN, Lorena Beaurregard de los Santos, iniciará campaña una vez que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) apruebe oficialmente su candidatura.

Elección de 2018, un mal presagio

Los resultados de las elecciones para la gubernatura en las elecciones pasadas de 2018 dejaron a los partidos de oposición un mal sabor de boca, con una diferencia abismal entre el entonces candidato de la coalición entre Morena, PT y PES, Adán Augusto López Hernández, quien obtuvo 732 mil 743 votos totales.

Mientras que la coalición entre el PAN, PRD y MC logró 233 mil 735 votos totales, con Gerardo Gaudiano Rovirosa como candidato; y el PRI, en solitario con Georgina Trujillo, apenas alcanzó los 138 mil 588 votos, por lo que incluso juntos habrían sumado 372 mil 323, es decir, habrían perdido por una diferencia de 360 mil 420 votos.

Estos números llevaron a que Morena se quedará con la gubernatura, 14 de los 17 ayuntamientos y con la mayoría en el Congreso, con 21 diputaciones de un total de 35.