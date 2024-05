En lo que va del mes de mayo, de 15 conferencias mañaneras, en 14 el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho declaraciones sobre el proceso electoral que podrían constituir violaciones de la veda.

En una revisión realizada por EL UNIVERSAL, se encontró que el Titular del Ejecutivo ha afirmado que está seguro de que su movimiento de transformación seguirá en el gobierno; también ha promovido resultados de sus programas sociales, así como de la administración federal.

El Mandatario se ha lanzado en contra de la oposición, a la que ha llamado “mafia del poder”, “hipócritas”, “convenceros” y “fifís”.

Ayer, el presidente López Obrador advirtió a la población poner “ojo, mucho ojo” con el doble discurso de las promesas que hace la oposición, a cuyos integrantes calificó de ser “muy cínicos” y “convenencieros”.

Cronología

El 1 de mayo, Día del Trabajo, el presidente López Obrador destacó los logros que su gobierno ha hecho en beneficio de este sector, entre ellos, el aumento al salario mínimo.

Un día después, el 2 de mayo, manifestó que no se podría “enfrentar a la mafia del poder” y que no se puede llevar a cabo una transformación si no hay autoridad moral y “si no se cuenta con el apoyo del pueblo”.

El 8 de mayo, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador acusó que la población de la Ciudad de México se ha vuelto más conservadora y aseguró que la capital del país “es la sede de los fifís”.

“Aquí [la Ciudad de México] es donde hay más clase media (…) hay sectores de la clase media que son muy conservadores y aspiracionistas, y también es aquí es la sede de los fifís”.

El 10 de mayo, Día de la Madre, López Obrador dedicó su mañanera a ofrecer un festival de música en honor a las madres mexicanas y evitó la ronda de preguntas y respuestas. Este día fue el único del mes en que el Mandatario no hizo comentarios sobre el proceso electoral.

El miércoles 15 de mayo, el Ejecutivo aseguró que los opositores se irían al basurero de la historia y los acusó de actuar contra los intereses del pueblo.

“Y dicen: ‘Son traidores’. No, no, no son traidores, son traidorzuelos, aclarando, porque tampoco les vamos a dar tanto rango”, dijo el Presidente.

El viernes 17 de mayo, López Obrador llamó a la población a seguir con la transformación: “Y hay que continuar apoyando al pueblo y combatiendo la corrupción”, enfatizó.

El 20 de mayo, el Mandatario federal manifestó que al final de su sexenio se irá tranquilo porque “estoy seguro de que va a haber continuidad con cambio”.

Ayer, 21 de mayo, exhortó a la población a poner “ojo, mucho ojo” con el doble discurso de las promesas que hace la oposición, a quienes calificó de ser “muy cínicos” y “conveniencieros”.

“¡Ojo, mucho ojo! Cuidado con el doble discurso, la doble moral, porque son muy cínicos, como dicen una cosa, dicen la otra. Lo que me llama la atención [es que] dicen nooo, que se preocupan... que es de corazón, ¿es sincero que van a seguir apoyando al pueblo? Lo que diga mi dedito, no. Ellos no le tienen amor al pueblo, le tiene amor al dinero, ese es su dios”.

Expertos ven una estrategia cínica

Para analistas políticos como Alfonso Zárate y Fernando Dworak, el incremento de las menciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el proceso electoral obedece “a una estrategia cínica”.

Consideraron que, independientemente de que el Ejecutivo borre las mañaneras —24 horas después—, esos dichos se multiplican de inmediato en las redes sociales y en los medios de comunicación con el efecto deseado.

Alfonso Zárate, maestro en Sociología Política por The London School of Economics and Political Science, expresó que esa injerencia indebida por parte del Jefe del Ejecutivo en el proceso electoral podría tener una segunda lectura.

Es decir, a 10 días de las elecciones, esa actitud podría demostrar que más allá de las cifras alegres o de los resultados en las encuestas, en Palacio Nacional tienen “otros datos y se teme” que al final de cuentas el resultado no sea el que prefiguran los estudios de opinión.

“Esto es que el voto oculto, el voto útil y el comportamiento de los grupos agraviados en este gobierno puedan modificar el resultado. De otra manera es difícil de explicar tanta intervención y tanto deseo de que en lo inmediato se resuelvan cosas que, si estuvieran seguros del resultado electoral, podrían esperar tranquilamente a la elección de la nueva Legislatura”.

Fernando Dworak, maestro en estudios legislativos en la Universidad de Hull, Reino Unido, expresó que las mañaneras son fundamentalmente ejercicios de propaganda.

“Ahora sí el Presidente es más virulento, habla más de las elecciones, las autoridades electorales lo buscan sancionar por el contenido en medios electrónicos, pero el mensaje de la mañanera ya tuvo efecto.

“Es una táctica muy cínica en realidad, pero si el único recurso que tiene la autoridad electoral es retirar los elementos nocivos de una grabación simplemente, el Presidente se adelanta y lo borra en 24 horas.

“Pero ya todo mundo tomó la nota, tomó imágenes para sus crestomatías y luego desaparece, es un acto de pragmatismo y mucho cinismo”.