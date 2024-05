Jorge Álvarez Máynez se lanzó contra el expresidente de México, Vicente Fox Quesada, al asegurar que “no pasaría un examen de redacción de prepa y fue presidente”.

Así lo hizo el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), luego de que el guanajuatense le pidiera aceptar la propuesta de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, de declinar en favor de la candidatura de Xóchitl Gálvez.

Además, el político zacatecano aseguró que no deberían culparlo a él por la caída de la coalición Fuerza y Corazón por México hasta el tercer lugar de las preferencias sino a su forma de gobernar por más de 80 años, esto más allá de que la canción de “Presidente Máynez” funcione y atraiga adeptos al partido naranja.

Lee también Álvarez Máynez señala “vulgaridad” de “Alito” Moreno tras decirle que le presta “hue…”

“La coalición PRI-PAN ahora intenta culparme de su estrepitoso fracaso. ¿De verdad creen que es mi culpa y no la de personajes como Fox, que no pasaría un examen de redacción de prepa y fue presidente? ¿Que es por una canción y no por cómo gobernaron el país por más de 80 años?”, escribió Álvarez Máynez en sus redes sociales.

Por su parte, con mala ortografía que derivó en la burla del político zacatecano, Fox Quesada le pidió que “por el bien de México, si es patriota”, debe decantarse por apoyar la candidatura de la contendiente del PRIAN para cambiar a México.

La coalición PRI-PAN ahora intenta culparme de su estrepitoso fracaso.



¿De verdad creen que es mi culpa y no la de personajes como Fox, que no pasaría un examen de redacción de prepa y fue presidente?



¿Que es por una canción y no por cómo gobernaron el país por más de 80 años? https://t.co/MWsMZU14fm — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 16, 2024

“MAINES POR EL BIEN DE MÉXICO DEBES ACEPTAR ESTA PROPUESTA.

SI ERES PATRIOTA, LO HARÁS.

CON SEGUIDORES DEL MC CON TODA SERIEDAD TOMEMOS ESTA PROPUESTA.

USTEDES TIENEN LA ÚLTIMA PALABRA, CON O SIN MAINES MÉXICO CAMBIARÁ”.













































Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot