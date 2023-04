Toluca, Méx.-Estas son algunas de las frases que mencionó la candidata a la gubernatura del Estado de México por la coalición Va por el Estado de México, Alejandra del Moral, durante el primer debate realizado en las instalaciones del Instituto Electoral mexiquense.

Frases Alejandra del Moral

-Claro que necesitamos un cambio, pero ellos son el cambio que destruye, destruye familias, destruye amistades y lo más grave destruye comunidad, donde gobiernan siempre han entregado malos resultados, se justifican en el pasado destruyendo el futuro.

-Mí proyecto es la reconciliación porque tengo muy claro que unir es resolver, porque si unimos los talentos vamos a resolver los problemas, si unimos nuestras fuerzas vamos a lograr mejores resultados para los ciudadanos mexiquenses.

-Estoy aquí para comprometerme a proteger lo que está bien y cambiar lo que está mal.

Lee también: Delfina Gómez y Alejandra del Moral, así fue el primer debate rumbo a elección por la gubernatura del Edomex

-Como gobernadora voy a mejorar la seguridad en las calles, en el transporte, voy a proteger tu ingreso con el seguro de desempleo, voy a impulsar tu economía con el salario familiar las mujeres serán mi prioridad, primero garantizar su seguridad y no vamos a tolerar ningún tipo de violencia contra ninguna de nosotras y seguiré impulsando su desarrollo con el salario rosa que seguirá siendo una prioridad.

-Tengo la convicción, las ganas y la energía para sacar adelante el estado con capacidad para poner a tu familia en el centro de este gobierno.

-No voy a proteger a nadie, tengo 39 años y en 20 años de carrera en el servicio público, jamás nunca he sido sancionada en mi desempeño como servidora pública

Lee también: "Ella no es parte del debate sino el árbitro": Horacio Duarte y Jenaro Villamil critican a Ana Paula Ordorica como moderadora

-Tú (Delfina Gómez) representas a la corrupción

-Voy a ser implacable con la corrupción

-En mi gobierno las observaciones tendrán sanciones, quien haga mal uso de los recursos, sea quien sea, tendrá que responder por sus actos y será castigado, la corrupción se combate con transparencia, con vigilancia y con sanciones

-Delfina te voy a decir lo que se dice en las calles, en las colonias, en los mercados, en los barrios: ya perdiste una vez, vas a volver a perder

- Lo primero que quiero hacer es ayudarte Delfina a que te liberes de la opresión que ejercen tus jefes de campaña y de la violencia, no tomar tus propias decisiones, te tienes que liberar de esta frase que dice que calladita te ves más bonita de aquellos que no querían que vinieras, que no te dejan ir a entrevistas, que no te dejan salirte del guión o de los que te manipulan para defender tus intereses porque todas las mujeres merecemos respeto

-En el tema de feminicidio yo no voy a voltear la cara a otro lado, cero delitos contra mujeres, sin castigo todos los feminicidios serán resueltos, cualquier agresión o violación contra las mujeres lo voy a tomar como un tema personal

-El Salario Rosa seguirá siendo nuestra prioridad, nosotros lo creamos y nosotros lo vamos a fortalecer para que llegue a más mujeres

-Vamos a impulsar el mayor saneamiento de aguas para aumentar nuestras fuentes de abastecimiento porque con voluntad y capacidad el Estado de México tendrá el derecho al agua en donde esto será una realidad

-Delfina cuando fuiste secretaria de educación cerraste las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles cerrar las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles no solo es un error es una traición a las mujeres que trabajan es verdaderamente una traición a las mujeres y esta decisión solo la puedo tomar a alguien que no sabe lo que es trabajar y tener que dejar a tus hijos solos

-Todos hemos podido ver quién toma sus propias decisiones y quién sigue las decisiones de alguien más, necesitamos una mujer que gobierne, no una mujer que sea manipulada, Delfina queda claro que no eres capaz y tampoco eres honesta

-Empieza el camino a la victoria cuyo punto de partida es la reconciliación sabré sumar y escuchar a todos

-Seré la primera gobernadora del Estado de México, las encuestas no votan, no hay un resultado escrito en piedra, el cuatro de junio nos vemos en las urnas

Frases Delfina Gómez

Estas son algunas de las frases que mencionó la candidata a la gubernatura del Estado de México por la coalición Juntos Hacemos Historia, durante el primer debate realizado en las instalaciones del Instituto Electoral mexiquense.

-El sexenio anterior nos robaron y hoy es nuestra gran oportunidad

-El PRI es sinónimo de corrupción, de privilegios, de falta de escuchar y atender las necesidades de los mexiquenses por más de 90 años y por otro lado tenemos a Morena que representamos el cambio verdadero, la esperanza para la atención a nuestros problemas, llegó la hora de decirle adiós al PRI, de una vez por todas y escribir una nueva historia.

-Es la hora de que se gobierne con el pueblo y para el pueblo.

Lee también: VIDEOS: “Se acaban de oír balazos”: Así vivieron empleados y clientes balacera en Plaza Carso

-Vamos a ganar esta gran batalla, el cambio está muy cerca, faltan pocas semanas para terminar con el mal gobierno y quiero pedirles que me ayuden a que florezca la esperanza, que me ayuden a que el PRI ya se vaya de aquí de esta de este estado, que merece otra oportunidad y otro tipo de gobierno.

-El gobierno del Estado de México tiene tres problema, principalmente, corrupción, corrupción y más corrupción, somos el primer lugar en la percepción de la ciudadanía de que hay mucha corrupción

-MI objetivo será erradicar el clientelismo en programas sociales que para ellos (PRI) son muy buenos y además también en servicios públicos la rendición de cuentas será indispensable para que el ciudadano sepa cómo y en qué se gasta su dinero producto de los impuestos.

-En el Estado de México no se robará más, aplicaré los preceptos de la 4T: no robar, no mentir y no traicionar

-Habrá sanciones duras para servidores públicos que roben, otra acción será establecer la figura de ratificación de mandato para la titular del ejecutivo estatal, si el pueblo pone que el pueblo quita

- Ya basta de tanto privilegio y tanto lujo a costa del pueblo, basta de abusos y de humillar al pueblo mexiquense, que les quede claro a todos: se les acabó la robadera

-Yo no tuve ninguna ninguna situación, sí hubo una sanción a un partido, se tuvo que proceder a lo que se tenía que proceder, legalmente pero que no se confunda}

-La candidata del PRI se ha pasado todo el debate atacando, calumniando y saben qué, la entiendo, su desesperación, está a 20 puntos abajo en todas las encuestas y no debe de ser nada fácil saber que será la responsable de entregar el gobierno del Estado de México al pueblo después de 100 años, se acabó la corrupción del PRI.

-El PRIAN es sinónimo de corrupción, de malos gobiernos y de discriminación y por el otro un cambio que representa la coordinación, con un plan de gobierno construido y elaborado por el pueblo y para el pueblo en donde se promueve la inclusión y el trabajo en equipo para lograr una verdadera transformación

-Pronto se va a terminar con la oscura noche de casi 100 años de corrupción porque ya se les agotó el tiempo, hoy más que nunca los mexiquenses decimos basta de tanta impunidad, basta de falta de atención y abuso de poder, todos queremos un cambio

-No les voy a fallar, tenemos ventaja en las encuestas, nos muestran que vamos muy bien, yo diría requetébien

-No desaprovechemos esta oportunidad histórica que tenemos de decirle adiós a los corruptos de siempre.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

ygrch/rmlgv