“La oposición se está quedando más chiquita”

La virtual candidata presidencial de Moena, Claudia Sheinbaum, dijo que lo mejor que le puede pasar al país es que siga un gobierno donde no haya corrupción y apoye a las personas que menos tienen.

Destacó que la austeridad republicana ha dado resultados en el país, pues ha erradicado la corrupción en cada punto donde se encuentra, “sobre todo esa corrupción que había antes de los grandes gobernantes ligados con unos cuantos.

“Lo mejor que le puede pasar al país es que siga un gobierno donde no haya corrupción, que sigan los gobiernos que apoyen a los que menos tienen en nuestro país y que sigan los gobiernos que peleen por los trabajadores, que siga subiendo el salario mínimo y eso solamente tiene un camino, el de la Cuarta Transformación”, dijo durante el acuerdo por la unidad de la transformación en Manzanillo, Colima.

Durante el evento, la exmandataria capitalina dijo que van por la creación de 100 mil comités de la Defensa de la Cuarta Transformación para ganar las elecciones en 2024.

“Sabemos que vamos a ganar en 2024, pero hay varias tareas que debemos hacer, la primera es organizarnos en comités de la Defensa y Promoción de la Transformación (...) necesitamos más de 100 mil comités, y vamos sumando y sumando”, dijo durante en Colima, dónde se sumó el legislador Rommel Pacheco, quien renunció al PAN.

En compañía del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, Sheinbaum Pardo reiteró que el PT, el PVEM, y otros partidos aliados, no sólo son un instituto político sino que se movilizan por la defensa de los derechos del pueblo de México y de igual manera por los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Vamos a construir el segundo piso de la transformación y seguir avanzando. (...) no estoy sola, por eso estamos seguros, pero necesitamos ayuda de todos, de que en 2024 vamos a ganar la Presidencia de la República, la mayoría en el Senado, la mayoría en la Cámara de Diputados, todas las diputaciones locales y presidencias municipales de Colima”, agregó.

Aseveró que la mejor defensa de lo que ha logrado el Presidente y de todo lo que va a venir, “tiene que ver con la organización de nuestro movimiento y del pueblo de México”, lo cual dijo, es vital para evitar que los gobiernos de la oposición regresen.

“La oposición se está quedando cada vez más chiquita, porque del otro lado lo que quieren es regresar al pasado, al pasado de privilegios, al pasado de corrupción y aquí en nuestro proyecto, lo que queremos es seguir con el beneficio del pueblo de México, que México siga siendo un país que brille en el mundo”, añadió.

Previo a la firma del acuerdo de unidad, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, le dio la bienvenida al movimiento de transformación a Rommel Pacheco, diputado y medallista panamericano, pues destacó que en la política no hay nada mejor que ser fiel a los principios y valores personales.

“No hay mayor satisfacción que alinear lo que uno piensa, sus ideas, con lo que uno siente, sus sentimientos, con lo que uno hace, esa es la mayor satisfacción que vas a tener en política y eso solo se logra en Morena’’, comentó.

Delgado Carrillo dijo que deben abrir el movimiento de la transformación para que más personas se sumen, “la verdad es que ha tenido una gran respuesta la convocatoria porque en todos lados del país se están sumando empresarios, pescadores, artesanos, amas de casa, grandes empresarios, pequeños, medianos, campesinos, entre otros.

“Tenemos que organizarnos. Estamos a tiempo para lograr la mayor organización que haya tenido nuestro movimiento en formar comités en cada sección electoral y que nos unamos: la unidad es la mayor fuerza de nuestro movimiento”, dijo.

“Hay reconciliación entre partidos y ciudadanos”

A casi cuatro meses de que el presidente Andrés Manuel López Obrador le negó el acceso a Palacio Nacional, lo que la catapultó como virtual candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez encabezó un encuentro con liderazgos partidistas y ciudadanos, en lo que constituyó de facto un relanzamiento de su campaña.

La senadora negó las versiones de que la han dejado sola y aseguró que PAN, PRI y PRD trabajan junto con la sociedad para ganar los comicios de 2024.

Ante integrantes del Frente Amplio por México (FAM) y de organizaciones no gubernamentales encabezadas por Unid@s, dijo que Claudia Sheinbaum quiere ganar la elección antes de competir, pero advirtió que la contienda apenas inicia.

Además, llamó a la unidad de la oposición y dijo que en el frente caben todos.

“Aquí inicia la reconciliación entre partidos políticos y ciudadanos. Vamos a buscar una gran reconciliación nacional, porque nos tiene que quedar claro que no podemos entender esto sin los partidos, pero los partidos no pueden lograr esto sin los ciudadanos”, enfatizó.

La legisladora albiazul pidió a sus simpatizantes que “no se me depriman ni se me apachurren”, pues a diferencia de lo que ocurre en Morena, que derrocha millones de pesos, en el FAM tienen ideas.

“Aquí no vamos a poder competir con el gobierno con sus millones, porque tienen un chingo de dinero (…) tienen muchos millones para comprar encuestas”, denunció, y pidió que “no coman ansias de conocer resultados antes de tiempo”.

Gálvez Ruiz exhortó a sus simpatizantes a no preocuparse por las supuestas preferencias electorales, ya que “50% del país no me conoce y me van a conocer bien. Esa es la clave”.

La senadora explicó que la construcción de un proyecto de gobierno ganador no se logra de un día para otro.

“Yo sé que hay mucha gente que le gusta hacer las cosas a lo güey, pero a mí no. A mí me gusta estudiar, analizar y hacer una estrategia. Eso se llama planeación y estrategia, y tenemos lista la estrategia, es una estrategia ganadora y es una estrategia que va a darle confianza a los mexicanos y la certeza de que esté país ya cambió”, expresó.

“Aquellos de enfrente, su corcholata quiere ganar antes de competir, pero esto no es una dictadura, esto es una democracia y aquí hay elecciones, y esa decisión la van a tomar los ciudadanos, la van a tomar ustedes ¡y esto apenas empieza!”, dijo.

Entre aplausos y consignas de sus simpatizantes, que corearon: “¡Unidad, unidad, unidad!”; “¡Sí se puede!”; “¡Presidenta!”; “¡Xóchitl!” y “¡Democracia!”, Gálvez Ruiz arengó a los asistentes al acto en el World Tarde Center de la Ciudad de México a fortalecer el proyecto opositor.

La responsable de la construcción del FAM recordó que hace unos meses no había oposición: “Y no nos hagamos güeyes, no se veía claro, todo mundo decía, no hay oposición, ¿dónde está la oposición?, todo mundo gritaba. Aquí está la oposición, a huevo que hay oposición”, afirmó.

Agradeció el apoyo de los ciudadanos y dijo que desde ahora la marea rosa se llamará fuerza rosa.

En entrevista, el líder nacional panista Marko Cortés negó que la senadora este desinflada o que los partidos políticos la hayan dejado sola. Dijo que esa es la narrativa que el gobierno quiere imponer a los ciudadanos.

“Al contrario, yo lo que les diría es que está en un proceso de organización de lo que va a ser su precampaña y ha sido todo un éxito. (…) Llegará el momento de las precampañas, de las campañas, de los debates y ahora sí verán de qué cuero salen más correas”, señaló.

Durante el evento se hicieron algunos enlaces a Yucatán, Veracruz, Puebla y Chicago, desde donde recibió el respaldo de migrantes.