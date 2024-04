El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, criticó a la candidata Xóchitl Gálvez Ruíz, quien ayer por la tarde visitó las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para pedir una campaña en la que el organismo diga que, “sin importar el resultado de la elección, los programas sociales no se acabarán”. Señaló que la candidata de la oposición busca que la autoridad electoral haga campaña por ella.

“Queremos denunciar que la candidata del PRI y sus secuaces fueron ayer al INE. Ahora la candidata del PRI y del PAN quiere que el Instituto le haga su campaña. Como ‘Alito’ y ‘Markito’ no dan dinero, está buscando cómo conseguir recursos por todos los medios posibles. Ojalá la autoridad electoral no se preste a la trampa que quieren plantear el PRI y el PAN; que ellos sean responsables de sus actos”, apuntó el líder morenista.

Mario Delgado Carillo aprovechó para felicitar a Claudia Sheinbaum Pardo por sus declaraciones durante un mitin en Nezahualcóyotl; ya que la exjefa de Gobierno apuntó que la candidata opositora y políticos del PAN y del PRI fueron a “arrodillarse al INE” para ayudarlos con la campaña electoral.

“Nuestra candidata lo dijo muy bien ayer: ‘fueron al Instituto a arrodillarse; a pedirles que por favor el INE haga una campaña para decir que ellos no van a quitar los programas sociales’. Y la doctora también apuntó, con mucha agudeza, que la campaña que pide la candidata de la derecha no tiene sentido, pues ellos ‘no creen en los programas sociales; ellos no creen en los derechos del pueblo de México, y ellos no creen en la pensión universal para los adultos mayores’”, agregó el coordinador general de la campaña presidencial de Sheinbaum Pardo.

Además, Mario Delgado advirtió que los programas sociales sí están en riesgo, esto porque la derecha ha votado en contra de los apoyos sociales y recordó que se opusieron a la reforma constitucional del artículo cuarto, la cual establece a las pensiones y becas como un derecho social.

“La derecha se opuso a la reforma constitucional del artículo cuarto que se aprobó el 10 de marzo de 2020, donde se estableció como un derecho social las pensiones y las becas. Llevan 6 años votando en contra de que los programas sociales tengan el presupuesto necesario. Si ellos hubieran tenido más votos que nosotros, las pensiones no hubieran tenido el dinero para pagarlas. No habría presupuesto para las becas ni para apoyos en favor de las personas con discapacidad”, sentenció.

A lo que el dirigente de Morena, recordó que la representación de Morena ante el INE, encabezada por Sergio Gutiérrez Luna, solicitó al Consejo General una campaña institucional que informe cómo han votado los partidos políticos en materia de programas sociales.

“En todo caso, nosotros proponemos que se haga una campaña por parte del INE donde se informe a la ciudadanía cómo votó cada partido político. O que el Instituto haga una campaña donde diga que el pueblo de México está en contra de la corrupción”, propuso Mario Delgado para después hacer un llamado para que ciudadanos y ciudadanas voten por los partidos de la transformación.

