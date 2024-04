Mario Delgado y Santiago Creel, coordinadores de campaña de las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, respectivamente, chocaron por los llamados programas sociales del gobierno federal.

En redes sociales, el panista acusó al morenista de señalar que si no logran su plan C los programas sociales van a terminar; y afirmó que de ganar la elección Xóchitl Gálvez, los programas no sólo continuarán, sino que se mejorarán.

En respuesta a Santiago Creel, Mario Delgado compartió una entrevista al expresidente Vicente Fox en la que critica a los programas sociales.

“Pues el ‘brillante’ de tu exjefe [Fox] y referente de toda la derecha mexicana, no opina lo mismo. No sean hipócritas. Nunca han querido los programas sociales y si por ustedes fuera los desaparecerían”, expuso Mario Delgado.

Por otro lado, el también dirigente nacional de Morena afirmó que su candidata a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, ganará el primer debate, lo que derivará en una guerra sucia en su contra.

En un comunicado, Delgado Carrillo invitó a la gente a estar atenta al postdebate y señaló que vendrá una andanada de ataques por “parte de la derecha”.

“Seguramente vendrá una andanada con la guerra sucia. Aquí la estamos esperando, pero la gente obviamente no se va a dejar engañar. No lograrán inventar nada nuestros adversarios, porque la doctora Sheinbaum ganará el debate”, subrayó.

“Gobierno honesto”

Por su parte, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia compartió un video para destacar que sólo puede garantizar un gobierno honesto quien ha actuado con honestidad; en el material enfatizó los programas y acciones emprendidos en su administración para ahorrar y hacer eficientes los recursos.

