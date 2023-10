Senadores de Morena alertaron de focos rojos por mayores fisuras y renuncias en la bancada y en el partido oficialista por el eventual éxodo de legisladores y liderazgos a otras fuerzas políticas debido a las diferencias internas sobre temas polémicos como la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) y al mal manejo de las llamadas encuestas por parte las dirigencias nacional y estatales.

Según senadores consultados, se está dejando fuera y maltratando a cuadros que podían ganar el proceso interno y las elecciones constitucionales, así como por posturas “antidemocráticas” en el partido contra quienes opinan diferente.

Luego de la renuncia de la senadora por Campeche Cecilia Sánchez García, quien esta semana se sumó a la bancada del PRI, así como del anuncio de dimisión —que se encuentra en impasse— de Malú Mícher, cercana a Marcelo Ebrard, además de la virtual salida de Lucy Meza, quien fue bajada de la encuesta para ser candidata en Morelos, se advirtió de los riesgos de más rupturas de cara a los procesos internos en nueve estados.

A esta situación, expusieron, se suma la postura crítica o diferente de algunos senadores que están votando contra iniciativas presidenciales o por lo menos se abstienen, como fue el caso de los fideicomisos del PJF, lo cual podría derivar en un ajuste de cuentas del partido y del Ejecutivo federal rumbo a las candidaturas a diversos cargos por parte de la dirigencia de Morena.

Tal fue el caso de la senadora y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, que en la pasada sesión de la Cámara Alta mantuvo firme su punto de vista en favor de conservar los fideicomisos del Poder Judicial, pues su eliminación afecta a los trabajadores e interviene en la espera de otro poder.

Y el del senador Alejandro Rojas Díaz Durán, sustituto del senador con licencia Ricardo Monreal, quien desde tribuna señaló que “hay una mentira monumental” al afirmar que los ministros de la Corte se benefician de dichos fideicomisos, y afirmó que su partido, Morena, viola la Constitución.

Sobre estos visos de fisura en la bancada mayoritaria, el senador José Ramón Enríquez dijo a EL UNIVERSAL que la dirigencia nacional de Morena, pero también las estatales, deben realizar un trabajo político que evite estas rupturas que se están reflejando en la conformación de la bancada en el Senado y puso de ejemplo la virtual ruptura de Lucy Meza, con 30 años de militancia en la izquierda y quien fue “bajada” de la encuesta en Morelos con argumentos sin fundamento.

“Yo creo que falta oficio político en la dirigencia que encabeza Mario Delgado, les falta humildad para construir la unidad, vimos esta semana el caso de la senadora Cecilia Sánchez, que dejó la bancada de Morena para irse al PRI, pero también el caso de Lucy Meza, en Morelos, que la bajaron de la encuesta por un risible argumento de una foto con el exfiscal, cuando es la que tiene mayor militancia en la izquierda, mayor trabajo y que garantizaba el triunfo”, apuntó.

Consideró que hay focos rojos no sólo por más renuncias en las próximas semanas y meses en la bancada de Morena, sino en todo el país, en estados como Chiapas, Yucatán y Morelos, ente otros, por esa actitud de “ceguera política”, de dejar fuera a cuadros importantes, pero no sólo así, sino también denostarlos, como fue el caso de las pasadas elecciones en Durango, donde se perdió por encuestas a modo.

“La soberbia no les permite ver bien los focos amarillos y rojos que hay en el partido ante las rupturas que vienen y que ponen en riesgo no sólo esos estados, sino todo el proyecto electoral y presidencial en 2024”, añadió.

Alejandro Rojas Díaz-Durán dijo que “la fractura que se dio esta semana se puede ahondar por la antidemocracia y el veto a la pluralidad ideológica en el partido, donde se busca imponer un pensamiento único. Yo creo que esta fractura tiene un origen en la antidemocracia, soberbia, la intransigencia, pero sobre todo es la falta de respeto a la pluralidad ideológica de Morena, porque quieren imponer un pensamiento único y una disciplina ciega y sumisa.

“Eso no puede operar en un partido que viene de un movimiento y origen tan plural, tan diverso. Esa es la riqueza de Morena”, apuntó.

Consideró que Morena está convirtiéndose rápidamente, muy aceleradamente “en un partido estalinista en donde quienes no pensamos igual o no nos agachamos ante el pensamiento único y no nos arrodillamos o no tenemos una lealtad ciega y sumisa, empieza la persecución política, la denostación y los epítetos de traidores que son conductas típicas del estalinismo o de un partido muy autoritario”.

Cuestionado si este panorama que priva en la dirigencia de Morena de cara a las encuestas en nueve entidades para elegir gobernador puede derivar en más rupturas, dijo que “se puede dar un cisma mayor” porque se están tomando decisiones a través de encuestas con graves exclusiones a actores políticos relevantes, a liderazgos estatales.

Lucy Meza, senadora, advirtió que su exclusión de la encuesta de Morena fue motivada por el gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien ha hecho hasta lo imposible para evitar que ella ocupe el cargo.

“¿Cómo es posible que siendo yo la mujer más conocida y mejor posicionada en Morelos no fuera tomada en cuenta para competir?”, se preguntó Lucy Meza y al tiempo reveló que la comisión de Morena la descalificó, “según porque el fiscal habló bien de mí”.

“Por ello me dejaron fuera. Mintieron, robaron y traicionaron. Le tuvieron miedo a la democracia, (...) a Lucy Meza y le tienen miedo al pueblo de Morelos. Con mi exclusión ilegal, quedó deslegitimado su proceso interno”, subrayó.

Por otra parte, en redes sociales Rafael Echazarreta Torres, exaspirante a la candidatura para gobernador de Yucatán por Morena, quien podría romper en las próximas semanas con el oficialismo, ha denunciado la inclusión de perfiles provenientes del PRI, como Jorge Carlos Ramírez, que apenas hace semanas denostaban a la 4T y al Presidente, y que hoy están siendo impulsados por las dirigencias estatal y nacional del partido.

Muchos liderazgos de senadores y exmorenistas ya han manifestado que tienen invitaciones de la oposición, sobre todo de Movimiento Ciudadano, para analizar si son candidatos a diversos cargos de elección popular. Senadores como José Narro han también destacado la importancia de que en la encuesta en la Ciudad de México se reconozca la trayectoria de quienes siempre han militado en la izquierda.