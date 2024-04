Celaya, Gto.- Con el lema “la esperanza no se rinde”, Juan Miguel Ramírez Sánchez, arrancará este miércoles su campaña a la presidencia municipal de Celaya, al cumplirse un mes del asesinato de su antecesora Gisela Gaytán, que sigue sin ser esclarecido por la Fiscalía General del Estado.

La tarde de este martes, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) aprobó el registro de Ramírez Sánchez como candidato sustituto, en apego a la resolución del Tribunal Electoral del Estado en ese sentido. Horas antes, la dirigencia estatal de Morena, en presencia de la candidata a la gubernatura Alma Alcaraz Hernández y el candidato a senador, Ricardo Sheffield Padilla, hicieron la presentación pública del abanderado sustituto, y en conjunto reprocharon al IEEG haber incurrido en irregularidades en esta campaña.

Alma Alcaraz señaló que este 1 de abril se cumple un mes de que le arrebataron la vida a Gisela Gaytán, y no obstante las acciones (protestas y marchas) que realizaron exigiendo justicia, hasta ahorita no tienen una noticia favorable de qué fue lo que sucedió.

El Universal solicitó a la Fiscalía General del Estado información sobre las indagatorias en el homicidio de la candidata de Morena, luego de que el gobernador Diego Sinhue revelara el miércoles pasado tener conocimiento por una entrevista con el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre sobre avances importantes en las investigaciones, sin embargo no hubo respuesta.

Juan Miguel Ramírez dijo que el IEEG es cómplice de que lleven un mes sin hacer campaña, porque “ellos no enviaron guardias, no enviaron vigilancia para el cuidado de Gisela, ellos son responsables, por eso de que desde hace un mes no tengamos campaña aquí”. Comentó que se encuentra aquí con la memoria de Gisela, y que en ella y en los celayenses hallarán fuerzas para luchar, porque en Celaya la esperanza no se rinde. ”Tengo el carácter, la determinación, la honestidad y la capacidad para tomar en relevo de nuestra compañera Gisela Gaytán y hacer realidad la transformación de Celaya”, aseveró. Agregó que lejos de defender la democracia y la libertad pareciera que en el IEEG están al servicio del poder, los retrasos intencionales del árbitro local.

Ricardo Sheffield comentó que Gisela Gaytán hoy viviría y estaría con nosotros si el Instituto Estatal Electoral hubiera cumplido su obligación de darle protección.

“Es un instituto corrupto empezando por su presidenta es irresponsable y que tiene sus manos manchadas de sangre”, acotó. Dijo que el órgano electoral ha evidenciado que trabaja para el PAN, que trabaja para el PRIAN. “Bueno yo lo entiendo porque sé que el esposo de la presidenta (del IEEG) trabaja para el Gobierno del Estado, entonces cuando tu esposo trabaja para el Gobierno del Estado, entonces puede ser que seas medio canteado, medio canteada, en tus decisiones, pero se supone que son el árbitro, que son el juez, están obligados por ley a ser imparciales”, matizó. También comento que se entiende lo que están haciendo y porqué lo hacen y que están coordinados.

Sheffiel miente: presidenta del IEEG

"Estoy convencida que antes de hacer cualquier declaración se debe contar con información cierta y comprobable, más desde la tribuna que él lo esta haciendo , que es un personaje publico que tiene la capacidad de convocar a los medios de comunicación para posicionarse sobre cualquier tema". Dijo que con sus declaraciones, lo que hace Sheffield es invisibilizarla y condicionar su toma de decisiones y la autonomía con la que se conduce a un vinculo personal, ignorando o pretendiendo ignorar que quien ocupa esa silla y la posición (de presidenta del IEEG) es ella..

Brenda Canchola señaló el candidato de Morena incurrió en violencia política del genero y exigió que se retracte. "Con sus declaraciones, lo que en los hechos hizo, fue menoscabar mi capacidad de actuación en el cargo que ocupo, el cual desde que me fue conferido he asumido con el mayor profesionalismo, experiencia, imparcialidad, autonomía y bajo mi mas estricta y absoluta responsabilidad". Agregó que "lo digo con toda claridad, estas declaraciones caen en el terreno de la violencia política en razón de género y no estor dispuesta a tolerar este tipo de ataques, por ello le exijo se retracte de sus declaraciones, por que repito, son falsas", enfatizó.

