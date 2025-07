El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) prepara un plan para recuperar y regularizar viviendas que se encuentran abandonadas, vandalizadas o que fueron ocupadas ilegalmente en el país.

Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, ha señalado que en todo México se han registrado 843 mil viviendas con irregularidades. De ellas, aproximadamente 145 mil están actualmente ocupadas por personas que no son los titulares del crédito de esas casas.

La iniciativa busca evitar desalojos y ofrecer a los ocupantes esquemas de renta con opción a compra, a precios accesibles y con plazos de entre cuatro y cinco años. Sin embargo, especialistas advierten que no todas las personas que habitan estos inmuebles podrán acceder al programa.

Te explicamos cómo funcionará este nuevo programa y quiénes pueden acceder a él de acuerdo a la ley vigente sobre vivienda.

¿Qué sí podrá hacer en el programa del Infonavit?

Ante las dudas sobre el alcance del plan, Miguel Saucedo, abogado socio de Saucedo Abogados y DLG Luce, explica en entrevista que la función del Infonavit durante las últimas décadas ha sido construir y vender vivienda, por lo que el instituto no tiene la facultad para frenar delitos como despojo o allanamiento de morada.

Esos casos corresponden a casas que fueron compradas, después abandonadas y finalmente invadidas por terceros, sin que hayan pasado por un proceso legal que las reintegre al instituto.

Saucedo precisa que solo podrán incluirse en el programa aquellas casas que formen parte de la bolsa patrimonial del Infonavit, es decir, las que regresaron legalmente a su propiedad mediante un juicio. Por ejemplo, cuando un propietario dejó de pagar su crédito hipotecario y el inmueble fue recuperado por el instituto.

“Si fuera una familia que dejó de pagar un crédito y por alguna razón del destino regresó a ese inmueble y quiere recuperar la propiedad, ellos sí van a poder entrar en ese programa”, detalló el especialista.

Aclara también que no podrían beneficiarse:

Los grupos delincuenciales que se apropien ilegalmente de inmuebles.

que se apropien ilegalmente de inmuebles. Personas que hayan invadido una casa abandonada, cuyo dueño no sea el Infonavit.

“El Infonavit no puede disponer de inmuebles que no sean parte de su propiedad”, asevera el abogado.

Sobre la viabilidad del plan, Saucedo advierte que, aunque suena atractivo, podría ser difícil de implementar: “En la práctica yo no creo que vaya a funcionar, porque si un invasor ingresó en estos inmuebles, su costo es cero”. Es decir, muchos ocupantes podrían no querer regularizarse porque implicaría comenzar a pagar por una casa que habitan desde hace años sin costo.

Por su parte, Héctor Urbina, abogado y director general del despacho de abogados inmobiliarios Aptis, hace hincapié en que este programa no aplicará para casas privadas invadidas. En esos casos, los dueños deben iniciar un proceso legal por el delito de despojo ante el Ministerio Público o una acción reivindicatoria para recuperar la posesión.

No obstante, ambos abogados reconocen que estos procesos suelen ser largos, coinciden en que su agilización sería clave para reducir invasiones: “Si estos juicios los hiciéramos expeditos y que duraran 5 meses o 6 meses, sería una maravilla y eso va a abatir muchísimo este tipo de delitos”, dice Saucedo.

Las viviendas vandalizadas que sí sean propiedad del Infonavit serán rehabilitadas y entregadas bajo el esquema de renta-compra, con prioridad para mujeres jefas de familia, personas jóvenes o con discapacidad.

¿Por qué hay tantas casas en abandono?

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado a las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón como responsables de la crisis de vivienda en el Valle de México, acusando que se promovió la construcción como un negocio privado sin atender las necesidades de los trabajadores.

El Infonavit comenzó a otorgar vivienda en la periferia de las ciudades desde la década de 1970. De acuerdo con datos del INEGI, en México, hasta 2020, había más de 35 millones de viviendas particulares, y hasta ahora, en el censo conjunto del Infonavit y la Secretaría del Bienestar, se han detectado 843 mil con algún tipo de irregularidad.

Según Saucedo, muchas de esas viviendas se edificaron “totalmente alejadas de los centros urbanos… donde no hay transporte, donde no existen servicios, no hay los elementos básicos para que una persona pueda habitar en ese lugar. Porque incluso ni las escuelas ni los centros de trabajos están cercanos”. Esa ubicación ha provocado abandono y, en muchos casos, invasión.

Ambos abogados coinciden en que otro factor central es la corrupción. “La ley no tiene problema”, dice Saucedo. “El problema es la aplicación. El problema son los funcionarios. Ese es el grave problema que tenemos en México.”

¿Qué hicieron gobiernos anteriores?

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2014), el Infonavit realizó juicios masivos para recuperar viviendas, lo que derivó en más de 373 mil propietarios sometidos a procesos, muchos de ellos, según el actual gobierno federal, “ilegítimos o manipulados”.

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se canceló la política de desalojos y juicios masivos, y se impulsaron programas como Regeneración Comunitaria Infonavit para rehabilitar zonas y reincorporar viviendas abandonadas al mercado.

Para el actual sexenio, los especialistas consultados coinciden en que el mayor desafío será implementar un programa que regularice viviendas abandonadas sin afectar derechos de propietarios ni incentivar invasiones.