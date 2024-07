Cuautitlán, Mex.- A dos semanas de la inundación que afectó 731 casas del fraccionamiento Rancho San Blas, vecinos manifestaron descontento al considerar que no han tenido el apoyo suficiente por parte de los tres niveles de gobierno para poder recuperar lo perdido en cuanto a electrodomésticos.

Habitantes de las privadas Peñuelas y Rancho Nuevo fueron de los más afectados, en donde el agua alcanzó a llegar a la altura del séptimo escalón de las escaleras que conectan a la planta alta de las viviendas, refirió la señora Minerva, quien lamentó que el gobierno del Estado de México les haya llevado colchones, cobijas y una pequeña despensa.

“Nos vinieron a traer unos colchones, zapatos y cobijas y yo no lo agarré porque no es lo que necesitamos. Hay gente comiendo en el piso. A una vecina de Peñuelas se le subió el agua hasta el séptimo escalón. Nos traen colchones pero los cuartos están arriba, ahí no llegó el agua. ¿Entonces para qué vinieron hacer censo?”, declaró la vecina de la privada Peñuelas para EL UNIVERSAL.

En las paredes de las casas se filtró el agua y el olor sigue siendo muy fuerte a pesar de las labores de limpieza y desinfección, indicó la señora Josefina, al tiempo de sumarse a la queja de que la ayuda no fue la ideal, ya que lo que perdió la mayoría de la gente fueron electrodomésticos o muebles.

“Colchones cómo para qué si lo que se inundó fue la parte de abajo. Es absurdo porque las habitaciones están arriba, podrían haber pensado en otro tipo de enseres, hasta hay comedores sencillitos como de 2 mil pesos que pudieron servir más y quizá rondan el costo de esos colchones que dieron”, dijo Josefina, habitante de Rancho Alegre y cuyo auto quedó inundando aunque aseguró no se le descompuso, solo lo dejó secando cuatro días y al dar marcha, prendió.

Por su parte, María manifestó que la entrega de cloro para desinfectar las viviendas estuvo condicionada a que llevaran un bote para poder vaciarlo, en lugar de entregarlo para agilizar los proceso de limpieza e indicó que el comedor comunitario que habilitó el gobierno municipal atendía más a los policías municipales que a los propios colonos damnificados por la inundación.

Las autoridades del gobierno local han trabajado en el reforzamiento de la zanja del río Chiquito con encostalamiento y uso de tepetate para fortalecer y evitar nuevos desbordamientos de agua.

El Ayuntamiento de Cuautitlán informó que mantienen las gestiones con el gobierno estatal y federal para obtener la declaratoria de zona de desastre y que los vecinos puedan acceder a apoyos ante la pérdida de bienes muebles.

El alcalde Aldo Ledezma señaló que se han sostenido reuniones con los vecinos de las once privadas afectadas por las inundaciones del pasado 28 de junio, dando parte sobre las acciones implementadas y asegurando que seguirán apoyando desde el gobierno municipal.

