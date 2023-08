La transición del gobierno en el Estado de México ha dejado mucha incertidumbre y una de las principales interrogantes son sobre si seguirán los programas sociales y apoyos económicos que el PRI había implementado en la entidad.

Entre estos programas se encuentra el Salario Rosa o Tarjeta Rosa, el cual ha beneficiado a más de 700 mil amas de casa, sin embargo, dicha ayuda concluyó el mes de julio, pues, la presente administración estatal encabezada por Alfredo del Mazo, decidió solamente asignar presupuesto de enero a julio.

Alfredo del Mazo entrega más de 4 mil tarjetas Salario Rosa en Valle de Bravo

Por lo que es posible que no se deposite el bimestre septiembre-octubre porque no hay presupuesto para ese programa y para ese entonces, entrará otra administración en la entidad.

“Su programación (del salario rosa) solo estaba de enero al mes de julio, lo que significa que habrá libertad de la nueva gobernadora de diseñar una política que atienda a un sector tan importante como son las mujeres”, aseguró el coordinador de los trabajos de transición, Horacio Duarte.

Cabe destacar, que el próximo 14 de septiembre se materializa el cambio de gobierno y será Delfina Gómez Álvarez quien tome protesta como gobernadora y las riendas del Estado de México.

Lee también Bomberos rescatan a un perro flotando en un sillón en Naucalpan

¿Cuál será el programa social en apoyo a las mujeres de Delfina Gómez?

En el mes de abril, la candidata electa, declaró: “Voy a mandar una iniciativa al Congreso (local) para que se haga una declaratoria de programas universales, que no haya ese condicionamiento de que si estás conmigo te voy a seguir apoyando, si no estás conmigo te castigo y te vas ahorita, que todos los programas sean universales y que no exista condicionamiento, no exista ese control que se tiene ahorita”.

Sin embargo, Delfina Gómez informó que se realizará la digitalización del esquema para que los beneficios sean automáticos y no dependan de los funcionarios, además de hacer ajustes en la manera que se dispersan los recursos.

Delfina Gómez se comprometió a mantener la estrategia del apoyo económico, sin embargo, no especificó si continuará como tal con el Salario Rosa ó si se cambiará el nombre, por el momento se desconoce el plan de acción.

Delfina Gómez. Foto: Especial

Lee también Suspenden entrega de útiles en Edomex

¿Qué es y cómo operaba el Salario Rosa?

Este programa nació en el 2017 y el gobernador Alfredo Del Mazo dijo que el origen del proyecto fue buscar el desarrollo y reconocimiento al trabajo diario de las mujeres, principalmente de las amas de casa, quienes se esfuerzan todos los días por sacar adelante a sus familias, convirtiéndolas en el principal pilar de sus hogares, y gracias a ellas es que hay muchos niños, jóvenes y adultos que han logrado salir adelante.

¿Entregar tarjetas en campañas electorales es legal?

El depósito es de 2 mil 400 pesos y no solo es un apoyo económico, sino que las mujeres también tienen la oportunidad de inscribirse a más de 33 cursos para capacitarse con la finalidad de emprender en el trabajo.

A través de estos talleres tienen la posibilidad de aprender las herramientas necesarias para emprender un negocio.







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

ss/cls