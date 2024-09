Toluca, Méx.- La Diputada Paola Jiménez (PRI) denunció que la intentaron coaccionar para votar contra la Reforma Judicial por lo que informó que deja la bancada del tricolor en el Congreso mexiquense.

Tras culminar la sesión del Congreso en el Estado de México en donde se aprobó la minuta de la reforma judicial enviada por el Senado, por decisión unánime de los integrantes de la fracción, la legisladora fue expulsada debido a que se abstuvo de votar la minuta, pese a que la dirigencia nacional y estatal del PRI, habrían establecido una postura sobre el tema.

Sin embargo, la legisladora informó en entrevista para EL UNIVERSAL que “quisieron coaccionar la posición de mi voto, quisieron forzar a que votáramos todos en contra al manifestar que era una instrucción por parte de las dirigencias y yo manifesté esta mañana que mi voto sería en abstención, expuse cuáles eran mis criterios, cuál era la reflexión de mi análisis. Mi intención franca de habeir el debate, de no polarizar las, de que se vieran las distintas expresiones”.

Aún así, la legisladora acusó que a lo largo de la mañana de este jueves recibo mensajes para generar un condicionamiento para empujar su voto en contra de la minuta y al no ceder, “la claridad es que habría un proceso de ruptura, evidente y más allá de las declaraciones que hoy de el partido de si es o no una expulsión, a mi esta determinación tácita de querer obligarnos a votar de una manera, de no respetar nuestro propio fuero como legisladores, de no querernos permitir el uso de la tribuna como es nuestro derecho parlamentario, manifesté que quedaría como diputada sin partido en esta 62 Legislatura”.

El @PRI_Nacional y @PRI_EDOMEX fijamos postura: rechazar una #ReformaJudicial que no resuelve el acceso del pueblo a la justicia y destruye la autonomía del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo. — Ana Lilia Herrera (@AnaLiliaHerrera) September 13, 2024

Enfatizó que fue su decisión separarse de la bancada, incluso dejó un oficio a la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva señalando su decisión de quedar como diputada sin partido, pues insistió en que no puede someterse a una agenda que desde la legislatura pasada se vieron coaccionadas.

“He defendido siempre los temas de avanzada, progresistas, sacamos el matrimonio igualitario, defendimos la participación igualitaria de las mujeres en las condiciones laborales, legislamos en la Constitución para proteger el derecho de una vida libre de violencia de las mujeres, no hemos callado nunca, ni permitido la violencia en contra de las mujeres como lo quisieron hacer conmigo al querer instruirme el sentido de mi voto”, comentó.

Afirmó que más allá de la discusión en torno al partido, ella manifestó su determinación sobre separarse de la bancada. “Hay que tener una decisión congruente”.

Ante estas declaraciones, la coordinación de la bancada del PRI en el Estado de México rechazó que haya algún tipo de coacción al voto y la Dirigente del PRI en el Edomex, Ana Lilia Herrera Anzaldo afirmó en su cuenta de Facebook que los integrantes de la fracción parlamentaria del PRI en el Edomex votaron en plena consciencia. “Cada uno sabrá si su voto honra la confianza otorgada por la sociedad para que el congreso local funja como un contrapeso y no un apéndice de los excesos del poder”, señaló.

“El PRI nacional y el estatal fijamos postura: rechazar una Reforma Judicial que no resuelve el acceso del pueblo a la justicia y destruye la autonomía del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo”, subrayó.

Por lo que frente a una mayoría legislativa que durante todo el sexenio demostró cerrazón y obediencia ciega a lo que dicta el gobierno morenista, en las oposiciones sólo hay lugar para la lealtad con el pueblo y el patriotismo de defender con firmeza nuestra democracia.

En tanto, el dirigente del Comité municipal del PRI en Toluca, Aníbal González Pedraza, publicó que alistan la expulsión de la diputada. “ El Priismo de Toluca inició los trámites para solicitar al Comité Directivo Estatal, a través de sus órganos de justicia, la expulsión de la Diputada Paola Jiménez Hernández, debido a su actuar en contra de los principios fundamentales del PRI.

Señaló que el compromiso del partido es con la legalidad y la defensa de nuestros valores y que la postura de la legisladora “no nos representa, sobre todo porque es de carácter personal y con un sesgo de intereses individuales individuales, en el Prismo de Toluca. Seguimos trabajando la #GenteBuenaDelPRI”.

