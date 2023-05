Una alumna de 15 años fue amenazada y violada por su profesor de Educación Física de 42 años, en las inmediaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Naucalpan de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por lo que el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra el sujeto.

De acuerdo a la madre de la víctima, quien pidió el anonimato para que la joven pueda continuar con su vida, explicó a EL UNIVERSAL que el hecho ocurrió desde el mes de noviembre, sin embargo, las autoridades 6 meses después no han detenido al sujeto.

“Un día revisé en el celular de mi hija y encontré los mensajes y fotos que el profesor de educación física Juan Manuel “N” le mandaba. Al principio lo negó todo hasta me dijo que se sentía amenazada por el sujeto y decidió ocultarme las cosas”, contó la madre de la joven.

Lee también Ietza Abril: "Tengo pruebas de que mi hija se suicidó por acoso de 3 profesores de la Prepa 3"

Luego de descubrir el hecho acudió a interponer una denuncia ante las autoridades de Cuautitlán Izcalli por acoso, “sin embargo yo mencioné que sospechaba de violación porque yo ya había notado mi hija rara, llegaba se bañaba tres veces”, explicó.

No fue acoso, sino violación: denuncia la madre de la víctima

Por lo que el Ministerio Público mandó a hacer un dictamen con una médico perito, pero se atravesaron las vacaciones y cambiaron de abogado, hasta que la menor confesó lo que había sucedido.

“Nos dimos cuenta que no era acoso sino violación, buscamos reclasificar el delito y con el dictamen, fue hasta febrero que logramos obtener la orden de aprehensión”, declaró la mujer.

De acuerdo a la carpeta de investigación CUA/CGV/VGC/032/363869/22/12 el juzgado de Tlalnepantla emitió una orden de aprehensión contra Juan Manuel “N” y medidas de precautorias para la joven.

Lee también Fiscalía CDMX busca que agresores de alumnas en prepas o universidades sean los que dejen centros de estudio y no al revés

La madre de la menor de edad denunció que justo el día en el que se emitió la orden “un policía de investigación me llamó, me preguntó por mi hija y ese día el profesor salió temprano de la escuela y no regresó. ¿Y qué me hace pensar?, pues que claramente la misma policía de investigación lo dejó ir”, contó.

Aunque el caso ya está en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México “no ha avanzado absolutamente nada”.

Autoridades del CCH Naucalpan ofrecieron apoyo psicológico y apoyo para que la joven no repruebe el semestre, debido a que no ha acudido”, sin embargo, la UNAM no se ha pronunciado al respecto ni tampoco se ha acercado a las víctimas.

La madre de la joven explicó que no han parado en exámenes médicos, ginecológicos, pruebas de enfermedades de transmisión sexual. “Nosotros como papás estamos confiados de que nuestros hijos están en un ambiente seguro fuera de su casa, de su segundo hogar y es irreal que suceda en este tipo de cosas. En verdad no sabes la impotencia y dolor al vivir esto, le robaron a mi hija su inocencia”, denunció.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

bmc/cls