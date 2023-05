La jueza del Poder Judicial del Estado de México, Mónica Palomino sobreseyó la causa penal el delito de homicidio en exceso de legítima defensa contra Roxana Ruiz, por lo que hizo válido el desistimiento del Ministerio Público mexiquense de la acción penal.

Sin embargo la familia de Sinaí "N" tiene 3 días para presentar una apelación o un amparo ante la resolución.





Foto: Especial

La autoridades reconocieron que Roxana fue víctima de violencia sexual por lo que ante un peligro inminente hizo uso de su derecho a la legítima defensa.

"Agradezco se me haya absuelto de algo que yo no tuve la culpa, reconociendo mi inocencia algo que debieron hacer desde un principio. Me encerraron 9 meses injustamente. Sigo temiendo por mi vida", dijo Roxana Ruiz al salir de la audiencia.

