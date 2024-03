Cuautitlán Izcalli, Mex. En respuesta a las quejas presentadas por abogados sobre el sistema colmena que implementa en tribunales, Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Poder Judicial del Estado de México informó en una reunión con aproximadamente 70 litigantes que los avances se ven lentos debido a la migración del papel a lo digital.

Los Abogados Independientes del Estado de México del Distrito Judicial de Cuautitlán expresaron su inconformidad, pues, las solicitudes pueden tardar meses, teniendo casos sin resolver desde noviembre del año pasado, aunado a la falta de comunicación entre las autoridades y los abogados.

En la reunión celebrada en los juzgados de Lago de Guadalupe, afirmaron que la información suele estar incompleta con la implementación del tribunal electrónico y respecto a la certificación, comentaron les están obligando a realizarla y esta no se ofrece de forma gratuita.

Sodi Cuéllar puntualizó que el modelo planteado por el PJEM tiene como propósito mejorar los tiempos para beneficio de la ciudadanía y de los licenciados en derecho e insistió en la necesidad de eliminar el papel en los procesos judiciales en el Estado de México.

Y en cuanto a la certificación, expuso a los abogados que se trata de un diplomado académico, el cual no es obligatorio sino voluntario. Es decir, de no tomarlo, no repercutirá en el ejercicio de sus funciones; y agregó que la idea es ofrecer una capacitación para que mejoren su servicio.

El titular del Poder Judicial del Estado de México adelantó que en el futuro inmediato también impartirán cursos gratuitos a fin de que los litigantes reciban capacitación en cuanto al nuevo código de aplicación del procedimiento civil y familiar.

