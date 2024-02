Un Tribunal Colmena o un Juzgado Colmena es lo mismo que un tradicional, solo que el juez está únicamente atendiendo audiencias y dictando resoluciones, sin dedicarse a temas administrativos, afirmó el presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar .

En este sistema de Juzgados Colmena, varios jueces están alrededor de un área administrativa común que procesa todo el trámite del juicio y le pasa los asuntos al juez para que acuerde lo conducente, eso se publica y va continuando el proceso, explicó el magistrado en entrevista con EL UNIVERSAL.

El Juzgado Colmena “es como una línea de producción de coches, uno pone la rueda, otro la defensa, aprieta las tuercas, otro lo pinta y así se va armando el automóvil. Es lo mismo acá, - el personal del juzgado- ya no están repitiendo la misma acción, sino que hay una línea de producción donde hay tres o cuatro que dictan promoción, otros tres o cuatro que preparan la audiencia, en fin es todo un modelo diferente que ha funcionado espléndidamente bien en materia laboral y penal”, aseguró Ricardo Sodi.

La ventaja de este tipo de organización del Juzgado Colmena, es que “aprovechamos economías a escala, es decir, con el mismo personal o con un poco más de personal atendemos a más jueces”.

En el caso de Ecatepec, por ejemplo, 10 jueces se atienden por un grupo central de tramitología, “entonces los jueces únicamente están para lo que deben estar, dictar resoluciones y presidir audiencias, sin estar pendientes de trámites, si alguien faltó o en temas” de organización, que le corresponden a una administradora o administrador, explicó Sodi Cuellar.

Es decir, son varios jueces en torno a una misma organización administrativa. Este sistema “se instrumentó en materia penal y laboral con mucho éxito; y ahora viene en breve la implementación del Código de Procedimientos civiles y familiares y eso implica adoptar nuevos esquemas de organización”.

Con el nuevo código los litigantes no pueden estar en contacto con el juez a menos que ambas partes vayan, es una práctica que era costumbre que los abogados “hablaran con el juez, el alegato de oídas, en fin, ahora el nuevo código impide que eso suceda”, afirmó el presidente del Poder Judicial mexiquense.

“Estamos apenas en la etapa de maduración y capacitación del personal, pero una de las ventajas de este modelo, es que nos permite cumplir con las disposiciones del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares”, explicó Ricardo Sodi.

Esto no implica una saturación de trabajo para el equipo que va a atender a 10 jueces, señaló el magistrado, porque es la la suma de personal que tenían los juzgados; los juzgados antes tenían uno, dos o tres empleados, con este esquema si un secretario falta lo suple otro.

“El problema que tenemos en efecto es que hay un exceso de trabajo en ciertas regiones del Tribunal, nos hace falta personal, eso es un hecho, pero entendemos que las restricciones presupuestales no nos permiten contratar más personal”, admitió el presidente del PJEM.

Modelo de gestión que permite optimizar tiempos y movimientos

“Por lo que tenemos que optar por esquemas novedosos, no es una concentración, al contrario, es una distribución de funciones, en vez de que cada secretario haga lo mismo se ayudan unos a otros, en un modelo de gestión que permite optimizar tiempos y movimientos”, aseguró Sodi Cuellar.

En este esquema unos 100 empleados atienden a 10 jueces. ¿Qué es lo que ha generado inconformidad? “Primero las inconformidades de los litigantes son justas, son razonables, lo que quieren es un juzgado que funcione adecuadamente, rápido y les resuelva sus temas”, respondió el magistrado.

Pero tenemos una resistencia a entrar al nuevo modelo digital; los abogados no son muy dados al uso de instrumentos digitales para consultar sus expedientes, les gusta a ir a ver sus expedientes de manera personal y física, señaló Ricardo Sodi

“Adicionalmente tenemos insuficiencia de personal, porque aunque son 90 o 100 personas atendiendo a un grupo de 10 jueces no se dan abasto por la cantidad de promociones que hay”, reconoció el presidente del Poder Judicial mexiquense.

“Necesitamos digitalizar el juzgado lo antes posible, la fecha para tener el proceso de digitalización completa es el 4 de marzo de este año, estamos en el periodo final de implementación”, indicó el titular del PJEM.

Cualquier implementación del nuevo modelo requiere una curva de aprendizaje. He pedido a los abogados que tengan un poco de paciencia, pero bueno no tienen porqué tenerla. Sin embargo creo que el modelo puede funcionar adecuadamente con la aplicación del modelo de gestión.

Sistema ha funcionado en materia penal y laboral

Este sistema ha funcionado en materia penal y laboral, reiteró Sodi Cuellar, sin embargo “en materia familiar tenemos un problema, porque cerca del 55% de los asuntos del Tribunal son de materia familiar, tenemos una saturación de asuntos y eso nos ha provocado una curva de aprendizaje que estamos en proceso de atender”.

“Mientras no funcione perfectamente bien, no se va a exportar a otros juzgados de lo familiar, el cual se implementa solo en algunas regiones, aún no está en todo el Estado de México, hasta que no esté implementado bien, no se va a llevar a otras regiones”, aseguró el presidente del PJEM.

En esta primera etapa este sistema está en los juzgados familiares de Ecatepec, Ixtapaluca y Los Reyes La Paz, en los dos últimos con incidentes menores y sin problema, indicó Sodi Cuellar.

Pero en Ecatepec es donde ha habido problemas, quizá de forma artificial, porque también hay resistencia del personal a hacerlo, tristemente por prácticas indebidas y al moverlo por un sistema totalmente digital se descartan prácticas indebidas, reconoció el magistrado.

