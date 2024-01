Ecatepec, Méx.— En la Quinta Zona de Ecatepec, donde hay escasez de agua potable desde hace varios años, no se ha detenido el huachicoleo de agua, no obstante que el Congreso local aprobó reformas al Código Penal en 2022 para que se sancione hasta con ocho años de cárcel a quien lo haga.

En un recorrido, EL UNIVERSAL comprobó que en una toma clandestina de la colonia Polígonos 3, a unos metros del Circuito Exterior Mexiquense, continúa la extracción ilegal de la red hidráulica.

Decenas de mototaxistas y de vecinos hacían una fila de casi una cuadra a la espera de que les tocara su turno y llenar sus tambos.

Muchos de los operadores de esos vehículos, después de que captan el agua de esa toma, la llevan a vender con los vecinos que carecen del servicio en sus viviendas.

“Te cobro 250 pesos los mil litros hasta tu casa. Nomás dame bien la dirección y en un rato te la llevo a donde tú me digas”, dijo uno de los conductores a uno de los residentes quien se acercó a preguntar.

Aunque el gusto no duró, porque antes de las 11 de la mañana de la toma ya salía poca agua y sucia. “Ya me voy porque ya está saliendo bien rebotada y hasta huele mal, ya ni para el baño sirve así”, le dijo el conductor de un mototaxi a otros de los que estaban formados.

“Yo traje mi bomba que me costó 800 pesos para conectarla y sacar el agua, pero si dicen que ya no hay, pues ya me voy, ya mañana veremos si podemos sacar”, comentó otro de los jóvenes que llevaba un triciclo con varios tambos vacíos.

Por la escasez del líquido, los vecinos de otras colonias se han dedicado a buscar las fugas que hay en las tuberías o abrir registros para llevar sus recipientes y captar el agua para cubrir necesidades básicas.

Ni los vecinos que viven a unos metros de distancia de la toma de agua pudieron obtener líquido la mañana de este martes. Conectan una manguera de su casa a ese punto de la red hidráulica y de ahí la bombean, algunos para su consumo y otros para venderla.

En la colonia Miguel Hidalgo Héroes los residentes se arremolinan en uno de esos registros para abastecerse del líquido que no cae en sus redes domésticas. En vehículos, triciclos y diablitos llegan durante todo el día para llenar sus botes.

“Vimos que se tiraba el agua y decidimos venir a llenar nuestros tinacos y cubetas porque no tenemos agua desde hace un mes”, contó Liliana, una vecina.

A unos metros de esa toma de agua hay una empresa de pipas privadas que se dedica a comercializar el líquido, aunque los habitantes no saben si los mismos trabajadores llenan los carros cisternas en ese punto para vendérselas después al precio que ellos mismos establecen.

La Quinta Zona de Ecatepec depende exclusivamente del agua que le abastece el Sistema Cutzamala, cuyas presas se encuentran actualmente en el nivel más bajo de su historia, aunque desde antes de que eso ocurriera ya tenían desabasto miles de familias que viven en esa parte densamente poblada.

De acuerdo con estimaciones del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec, anualmente se roban de las redes locales millones de litros de líquido, por lo que no llegan a los hogares de los vecinos.