Toluca, Méx.- Personas que participaron presuntamente como observadores electorales de Morena en las casillas instaladas en Toluca durante la jornada de votaciones del domingo 2 de junio bloquearon calles en la capital mexiquense demandando el pago por su trabajo el día de la elección.

Más de 100 personas exigieron el pago superior a mil 200 pesos, por haberse mantenido dentro de las casillas donde se realizaron las votaciones y si bien debió llegar la dispersión del dinero desde el viernes 31 de mayo, dijeron que esperaron para que hoy se concretara el pago.

Los inconformes se apostaron en la casa de campaña de Ricardo Moreno Bastida, en la calle de Felipe Villanueva y la vía Morelos, frente al estadio Nemesi Diez, donde realizaron el bloqueo de tránsito vehicular exigiendo el pago por sus servicios.

Bloqueo de manifestantes

En el lugar se registraron varios conatos de bronca, luego de que los automovilistas pedían a los manifestantes que les permitirían pasar, para ir a trabajar; sin embargo, los inconformes se rehusaron y en la discusión escalaron los ánimos. “¡Por qué nos impiden pasar, nosotros no votamos por Morena, déjenos trabajar! Yo les ayudé no votando por Morena, ahora que ganó Morena, a ver cómo van a hacer”, fueron algunos de los reproches por parte de los transportistas del sector público de pasajeros y automovilistas particulares, mientras que los inconformes dijeron que no se van a retirar hasta no recibir el pago por su servicio.

Los manifestantes, en su mayoría mujeres, señalaron que el compromiso por una de las presuntas organizadoras fue que desde el viernes les darían mil 200 pesos, además alegaron que para la labor como observadores debieron capacitarse y trasladarse, poniendo dinero de su bolsillo.

Es necesario recordar que en Toluca, de acuerdo con el programa de resultados electorales preliminares (PREP) el triunfo es para Ricardo Moreno Bastida, abanderado de Morena, PT y PVEM.

