Tras los resultados electorales donde Morena se llevó “carro completo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la clase media a que no alberguen odio y que reflexionen porque no se debe abandonar el principio del amor al prójimo.

“Ojalá, lo digo de manera sincera, nuestros adversarios, no hablo de los dirigentes, porque ellos tienen un propósito muy definido a ellos lo que les mueve es el dinero y lo que no quieren es dejar de acrecentar sus privilegios ahí no hay mucho que hacer”.

“Pero si hay mucha gente de clase media, que ha sido muy manipulada, que me gustaría llamarlos sinceramente a la reflexión a buscar argumentos, a no dejarse engañar y también a que no abandonen el principio filosófico, humanista, del amor al prójimo, que no alberguen odio, que hay que tenerles respeto y mucho amor a nuestros semejantes.

En conferencia de prensa, el Mandatario comentó un mensaje que se ha difundido en redes sociales con un “pensamiento fanático” en el cual dice que no le dará propina al mesero, ni al “viene viene” o no les darán dinero a los adultos mayores en las tiendas de autoservicio porque votaron por Morena y ahora que el partido les ayude.

También criticó a algunos conductores que al señalar que odian a la candidata ganadora de las elecciones presidenciales Claudia Sheinbaum Pardo, “una cosa tremenda ósea, de descomposición”.

