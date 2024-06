Huehuetoca.- “Nos tuvimos que manifestar para que nos hicieran caso y nos pusieran el agua y así lo volveremos hacer si pasa de nuevo. No se vale que gastemos en pipas cuando se supone que sí hay agua”, dijo Miguel Ángel, vecino de la colonia Santa Teresa, comunidad que salió a bloquear por más de tres horas la carretera Jorobas-Tula.

El suministro del líquido fue intermitente en mayo, sin embargo, iniciando junio pasaron tres días sin que cayera gota de agua, agregó Miguel Ángel, al tiempo de precisar que cada pipa les cuesta entre 900 y 1 mil 200 pesos.

“En abril también bloqueamos el paso y nos atendieron. Entonces algo raro pasa que la cierran y luego nos la mandan; algunos dicen que es por falta de pago, solo que nadie nos explica bien qué es. A los que no paguen que les corten y los que sí lo hacemos no tenemos la culpa, que no lo hagan parejo”, dijo el vecino.

El pasado jueves un grupo de aproximadamente 50 vecinos cerró el paso en ambos sentidos de la carretera Jorobas-Tula, a la altura de la plaza comercial Cañada; por más de tres horas permanecieron en el lugar expresando su inconformidad, hasta que fueron escuchados.

“A mí me tocó quedarme sin transporte de regreso para mi casa por la manifestación. Escuchaba que algunos se quejaron y decían que mejor se fueran a bloquear a la Presidencia Municipal", declaró Sandra, vendedora de dulces en el crucero que está a la entrada de Santa Teresa.

Una duda entre los habitantes de la colonia la falta de agua tiene alguna relación o no con el Cutzamala pues por años les han asegurado que no dependen en lo absoluto de ese sistema.

“¿Entonces por qué nos cortan el agua?, si el nivel está bajo allá y acá no afecta, no hay explicación. Y cuando llegan los funcionarios no dan detalles, solo dicen que hubo algún desperfecto en los rebombeos y ya, creen que con eso es suficiente”, dijo Ernesto, comerciante y habitante de la zona.

En la comunidad vecina de El Salitrillo, la señora Francisca explicó que desde hace aproximadamente dos meses han tenido agua cada tercer día, durante las madrugadas, entre la 1:00 y las 4:00 de la mañana.

“Antes nos falta mucho, apenas si una vez por semana caía y era de estar al pendiente, sin dormir bien, para apartar el agua en tambos. Y ya se nos hizo costumbre, ahorita, aunque no falta seguimos ahorrando por si nos llega a tocar otra vez que no caiga”, comentó.









