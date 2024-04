Valle de Chalco, Méx.-Debido a que la mayoría de la población de Valle de Chalco no cuenta con seguridad social, el gobierno local otorga de manera gratuita medicamentos del cuadro básico de enfermedades.

El alcalde Armando García informó que los habitantes que requieran alguna medicina deben acudir a la presidencia municipal para que les surtan la receta que lleven consigo.

La farmacia, que está instalada en el edifico del gobierno local, tiene en existencia más de 250 productos que son entregados sin costo alguno a los residentes vallechalquenses.

“Pueden visitar la farmacia que está ubicada en la Dirección de Desarrollo Social, en el interior del palacio municipal de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde y el sábado de 9 a 13 horas. Si el medicamento está en existencia se le otorgará de manera gratuita”, explicó el edil.

Méndez García comentó que la operación de la farmacia local está dirigida a los grupos vulnerables que viven en Valle de Chalco, los que carecen de seguridad social o tampoco tienen suficientes recursos para comprar medicamentos por algún padecimiento que los aqueje.

Medicamentos gratuitos. Foto: Especial

Vicenta, de 33 años, originaria de Pinotepa Nacional, Oaxaca, quien tiene dos años que arribó al municipio mexiquense, nunca ha estado afiliada a alguna institución de salud, ni en su estado natal ni en la entidad mexiquense, porque se ha dedicado al comercio informal y en ocasiones a actividades domésticas.

“Me sentí mal de la garganta, me dio calentura y me dolía la cabeza, fui al doctor y me revisó, me dijo que no era Covid ni influenza, que sólo era una infección en la garganta y me recetó medicina, fui a la farmacia de la presidencia con la receta y me dieron la medicina sin que yo tuviera que pagar”, contó.

Felipe Hernández, vecino de la colonia Xico Tercera Sección, narró que algo que comió en la calle le hizo daño y tenía dolor estomacal, vomitó, así como diarrea. Fue a consulta y el doctor le diagnosticó gastroenteritis. Acudió a la farmacia de Valle de Chalco y con la receta le proporcionaron la medicina para atender su mal.

“Mi esposa me dijo que entregaban medicina gratis, nos presentamos con la receta y sin costo alguno dos dieron la medicina que me recetó el doctor”, relató.

En Valle de Chalco viven representantes de más de 40 etnias diferentes del país, por lo que concentra a miles de personas de varios estados que no tienen acceso a servicios de salud y cuando se enferman tienen que recurrir a consultorios privados en los que la consulta es barata, pero muchos de ellos no tienen para pagar los medicamentos que les recetan los especialistas de la salud.

El gobierno de Valle de Chalco también exhorta a la población que se tienen medicina en buen estado, que no haya caducado, la pueden donar en las instalaciones de Desarrollo Social para que sea distribuida de manera gratuita a los residentes que la necesiten.

Medicamentos gratuitos. Foto: Especial

