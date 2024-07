Tultepec, Mex.— “Vamos a terminar encerrados, no nos cumplen las promesas y ya estamos cansados. Le pedimos al señor presidente Andrés Manuel López Obrador que nos volteen a ver, que nos ayuden porque muchos negocios ya están cerrando”, declararon pobladores del ejido de Teyahualco que pararon las obras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para la ampliación del Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Desde las ocho de la mañana de este jueves los habitantes se reunieron con pancartas y subieron al viaducto que se construyó para el paso de la Línea II del Suburbano, donde pidieron a los trabajadores suspender actividades debido a la protesta, afirmando que no los dejarían continuar hasta no ser escuchados y sus necesidades sean resueltas.

Ingenieros de la obra retiraron a los trabajadores y se limitaron a informar a los ciudadanos sobre algunos riesgos que podrían tener por materiales sueltos, tanto en el viaducto elevado como en la estación que se construye en Teyahualco, espacios en los que colgaron carteles con consignas como: “Ya basta de mentiras, los ejidos exigen puente peatonal, entubamiento del canal y pavimentación de las calles”.

Hubo un censo de la SICT para identificar los negocios afectados y posteriormente entregarles un recurso monetario de 5 mil 200 pesos, dijo Omar Córdoba, vendedor de pollos rostizados sobre la avenida Doctores, y puntualizó que hay días en los que solamente vende dos pollos, asegurando que no están en contra del progreso, sino que la molestia deriva en la falta de cumplimiento a los compromisos.

“Desde hace seis meses que nos cerraron la calle, mi negocio lo tengo ahí y desde entonces nuestra venta es de paso. Nos prometieron una ayuda y que en un mes acabarían la obra, y no han cumplido. Ya no podemos más, yo tenía un trabajador conmigo y lo tuve que despedir. Estamos a favor de esta obra, va a beneficiar a mucha gente que se tiene que trasladar a la Ciudad de México a trabajar, pero ya nos afectó muchísimo, ya más no podemos aguantar”, declaró la señora Leticia Martinez, comerciante con una tienda de abarrotes desde hace siete años, en dicha avenida.

Los manifestantes también impidieron labores a la altura de la comunidad Zacamole, donde refieren se necesita apoyo pues “las obras del Suburbano están causando afectaciones, prometieron drenaje y pavimentación y aún no ha llegado”.

Han ocurrido accidentes por falta de señalizaciones y han tirado bardas, agregaron, puntualizando que la comunidad se encuentra encerrada ante la falta de vías alternas, quejándose de igual manera por la construcción de un puente vehicular, el cual, aseguran, no les ayudará a ellos en específico.

“Primero vialidades dignas y puentes peatonales. Señor Presidente ayude a solucionar nuestros problemas. Como usted dice, ‘con el pueblo todo, sin el pueblo nada’, ya que las obras inconclusas han provocado inundaciones, afectando nuestros patrimonios”, señalaron.

Falta de alumbrado, asaltos, inundaciones y falta de pasos peatonales fueron las constantes que expresaron los vecinos de Teyahualco y de la colonia 10 de junio, donde también se ven afectados ante la negativa a la solicitud de construir un puente peatonal a la altura de la empresa Volvo, para el cruce de estudiantes a las escuelas y para que también pasen trabajadores a consumir en las tiendas, farmacias y negocios de comida.

