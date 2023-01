Entregan tarjetas de Pensión del Bienestar en Ecatepec; reiteran que adelantarán dos bimestres

Ecatepec, Méx.- Al entregar tarjetas a nuevos beneficiarios en este municipio, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes reiteró que la entrega de las pensiones a los adultos mayores de 65 años de edad, en Coahuila y en el Estado de México, donde se llevarán a cabo elecciones el 4 de junio para gobernador, se adelantarán, por lo que en marzo recibirán dos bimestres.

“Se va adelantar el pago para el caso del Estado de México y Coahuila, se va cumplir la entrega de tarjetas, cambio de tarjetas y pago de la pensión antes del inicio de las campañas electorales”, dijo durante un evento realizado en la explanada principal de Ecatepec donde entregó tarjetas a adultos mayores.

“La ley lo que nos prohíbe es publicitar los programas y nosotros nunca hemos generado publicidad de los programas, tenemos gasto cero. No tendríamos ningún problema, pero el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) ha dispuesto que en el mes de mayo en donde las campañas estén más intensas ya no se esté pagando, por lo que vamos a adelantar en marzo el pago del bimestre marzo-abril y mayo-junio”, dijo.

Montiel Reyes expuso que nadie les puede quitar la pensión a los adultos mayores porque es un derecho constitucional, por lo que llamó a los beneficiarios a defenderse de quienes los amenacen con retirarles ese beneficio, si no los apoyan.

“Así es que, si alguien llega y les dice ‘si no me apoyas a mí, si no me apoyas acá te voy a quitar la pensión’, ¡No!, ustedes deben de decir es mi derecho constitucional y nadie lo puede quitar y defiéndanse; yo sé que lo van a hacer”, expresó.

“Esta pensión es un derecho constitucional, el presidente en 2020 en medio de la pandemia les pidió a los diputados presentar una iniciativa para que esta pensión quedara en la Constitución y que es lo que nos trae de beneficio que quede en la Constitución, que nadie se los puede quitar, nadie se los debe de escatimar”, indicó.

En el Estado de México, la entidad más poblada del país, existe un padrón de 2.5 millones de adultos mayores de 65 años de edad, cuya cifra representa el 10 % del padrón a nivel nacional, precisó.

La funcionaria federal comentó que a la fecha se ha integrado al programa de pensiones a un millón 250 mil adultos mexiquenses, con una inversión anual de 36 mil millones de pesos.

Este lunes se realizó una entrega de tarjetas del bienestar a los abuelitos de Ecatepec, cuyos beneficiarios suman 145 mil en este municipio.

Acompañada del alcalde morenista, Fernando Vilchis, la secretaria Ariadna Montiel, reiteró que los Bancos del Bienestar serán el único ente dispersor de los programas sociales. En el Estado de México habrá 230 bancos y en Ecatepec 4; dos que eran los de Bansefi y dos nuevos ubicados en Las Américas y avenida Adolfo López Mateos.

A más tardar en el mes de junio debe terminar la construcción de todas las sucursales del Banco Bienestar en el territorio nacional.

Actualmente 11 millones 56 mil adultos mayores del país reciben ya su pensión para el bienestar por un monto de 4 mil 800 pesos bimestrales.

Antes de esta administración federal, se daban dádivas y los adultos mayores recibían mil 160 pesos a diferencia a los 4 mil 800 pesos que ahora van a recibir y anticipó que en enero de 2024 la pensión aumentará hasta los 6 mil pesos, aproximadamente.

ml